النصر يبحث عن الفوز الأول والتأهل أمام عجمان

تنطلق اليوم جولة الإياب من مباريات الدور الأول لكأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، حيث سيكون العين والوحدة في مهمة سهلة لحسم التأهل إلى ربع النهائي، بعد الفوز الكبير للفريقين ذهاباً على فريقي البطائح والإمارات، بينما يبحث النصر عن التأهل والفوز الأول في الموسم الحالي، وذلك حين يستقبل عجمان الساعة 20:00 مساءً على استاد آل مكتوم، بعد أن تعادلا 2-2 ذهاباً.

ويعيش الفريقان وضعاً صعباً منذ انطلاق الموسم، حيث لم ينجح أي منهما في تحقيق الفوز، فقد خسر النصر مباراتين في الدوري وتعادل في الكأس، مقابل خسارة وتعادل في الدوري لعجمان، وتعادل في الكأس.

ولم يعلن الفريقان عن تعاقدات جديدة خلال فترة التوقف الدولي، وحرصاً على انتظام التدريبات اليومية. وربما سيكون الضغط على مدرب النصر، الصربي غوران، خصوصاً بعد دخوله دائرة الشك بسبب البداية السيئة، رغم قوة التعاقدات وفترة الإعداد التي خاضها خارجياً وداخلياً.

في جانب آخر، يستضيف فريق الإمارات في رأس الخيمة، الساعة 17:30 مساءً الوحدة، في لقاء يدخله «العنابي» بأريحية كبيرة بعد أن فاز ذهاباً 3-صفر.

وستكون المباراة الأولى للمدرب الجديد لـ«الصقور»، الإسباني لويس بلاناغوما. ويحتاج «الصقور» إلى الفوز برباعية نظيفة، وهو أمر صعب للغاية، خصوصاً أمام فريق متمرس مثل الوحدة.

وأكد المدرب بلاناغوما في تصريح صحافي، على أهمية تغيير الصورة في إياب الكأس، رغم صعوبة وقوة المنافس، موضحاً أن «العمل طوال الفترة الماضية كان من أجل ظهور الفريق بصورة طيبة».

وفي مباراة ثالثة، سيكون استاد هزاع بن زايد الساعة 17:30 على موعد مع مواجهة العين وضيفه البطائح في لقاء يدخله «الزعيم» بأريحية كبيرة عطفاً على فوزه في الذهاب بخماسية نظيفة، وستشهد المواجهة مشاركة مجموعة من اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم، أخيراً، إلى الفريق الأول للعين، على غرار عبدالكريم تراوري وجوسنا لوليندو.

وعلى الرغم من علو كعب أصحاب الأرض على المنافس في المواجهات المباشرة ونتيجة لقاء الذهاب، فإن المدرب الهولندي شرودر، لا يرغب في الاتكال على خماسية الذهاب، حتى لا يتسبب ذلك في حالة استرخاء للاعبين. وقال شرودر في المؤتمر الصحافي: «الفوز في الذهاب خطوة جيدة نحو التأهل، ولكن في كرة القدم لا يجب أن نفكر سوى في المباراة المقبلة وشخصياً عندما نكون متقدمين في شوط اللعب الأول دائماً ما أطالب اللاعبين بدخول الشوط الثاني على اعتبار أننا سنخوض المواجهة وكأن النتيجة بدون أهداف، ولذلك نحن مطالبون بإظهار أفضل ما لدينا». في المقابل، لا يملك الضيوف حلاً سوى العمل على نتيجة طيبة، لأن التأهل يبدو صعباً للغاية، كونهم يحتاجون إلى الفوز بسداسية نظيفة أمام فريق مثل العين.

• العين والوحدة فازا ذهاباً على البطائح و«الصقور» بـ(5-صفر و3-صفر) على التوالي.

مباريات إياب الدور الأول في الكأس

اليوم

- العين - البطائح 17:30

- الإمارات - الوحدة 17:30

- النصر - عجمان 20:00

غداً

- حتا - الوصل 17:30

- الجزيرة - بني ياس 20:00

- كلباء - خورفكان 20:00