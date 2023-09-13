مدير «غلف إف سي»: الفريق سيستعيد نغمة الانتصارات بقوة

وصف المدير الرياضي لنادي «غلف إف سي»، عبدالله بن عمر، خسارة فريقه أمام الحمرية 3-1، ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري الدرجة الأولى، بأنها لا تعكس طموح الفريق الذي يخطط لوجوده في مقدمة فرق الدوري، مشيراً إلى أن بعض الظروف تسببت في خسارة نتيجة المباراة، ومنها عدم تسجيل ستة لاعبين من المقيمين في قائمة الفريق بسبب عدم إصدار بطاقاتهم، وقد تأثر الفريق بغيابهم، خصوصاً الثنائي النيجيري وليامس أبرز والبرازيلي دوس سانتوس.

وقال بن عمر لـ«الإمارات اليوم»: «استفدنا من مجريات المباراة استعداداً للمباريات المقبلة وعلى الرغم من غياب لاعبين مهمين عن الفريق، فإننا كنا الأكثر استحواذاً على الكرة في معظم مجريات المباراة، كما نسجل موقفنا تجاه بعض القرارات التحكيمية التي نرى أنها لم تنصفنا، ومنها عدم احتساب هدف صحيح لنا».