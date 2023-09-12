الإمارات والهند في لقاء «أولمبي»

يلتقي المنتخب الأولمبي لكرة القدم عند الساعة 12:30 من ظهر اليوم نظيره المنتخب الهندي على استاد داليان سويوان في الصين، ضمن الجولة الأخير للمجموعة السابعة في ختام التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستقام في قطر 2024، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، حيث تحتضن هذه التصفيات مدينة داليان الصينية خلال الفترة من السادس حتى 12 الجاري، علماً أن الأبيض الأولمبي كان قد تعادل مع نظيره منتخب الصين دون أهداف ضمن الجولة الأولى، في حين فاز المنتخب الصيني على نظيره الهندي 2-1.

ويتصدر المنتخب الصيني جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط من مباراتين، مقابل نقطة واحدة لمنتخبنا، يليه منتخب الهند من دون نقاط، وكلاهما خاض مباراة واحدة.

ويحتاج الأبيض الأولمبي الذي يضع في رصيده نقطة واحدة ويحتل المركز الثاني خلف المنتخب الصيني، إلى تحقيق الفوز أمام الهند بفارق هدفين نظيفين لضمان التفوق على الصين وحصد المركز الأول في المجموعة، والتأهل مباشرة للنهائيات المقررة في قطر دون الحاجة إلى حسابات معقدة تجعله يبحث عن بطاقة التأهل ضمن أفضل أربعة من أصحاب المركز الثاني.

وركز الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة المدرب الإسباني دينيس سيلفا خلال التدريبات الأخيرة على معالجة الأخطاء والسلبيات التي صاحبت مباراة المنتخب أمام الصين.

وأكد دينيس سيلفا على أهمية مواجهة الهند، وقال في تصريحات صحافية: «نعلم جيداً أن مواجهة الهند ستكون مباراة قوية بلاشك، لكن لاعبونا في أتم الجاهزية لتلك المباراة، ولديهم إصرار كبير على تحقيق نتيجة إيجابية».

وتضم تصفيات آسيا الحالية 11 مجموعة، بحيث تقام مبارياتها من دور واحد، ويتأهل لنهائيات آسيا المقررة في قطر أبطال المجموعات مع أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، إلى جانب المنتخب القطري مستضيف النهائيات.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي المشارك في هذه التصفيات 26 لاعباً هم: أحمد فوزي، أحمد محمود، نواف الحارثي، راكان وليد، زايد الزعابي (الجزيرة)، عيسى خلفان، محمد عباس (العين)، خالد توحيد، حمد فهد (الشارقة)، وليد راشد، ياسر حسن، سلطان عادل (اتحاد كلباء)، مايد الطنيجي، عبدالله عباس، محمد عبدالرحمن، علي عبدالعزيز (النصر)، سلطان البدواوي، حارب سهيل (شباب الأهلي)، عبدالله عبدالعزيز (عجمان)، عبدالله الحمادي (الظفرة)، حمد المقبالي (الفجيرة)، إسماعيل الزعابي (البطائح)، فهد بدر (الإمارات)، عبدالعزيز البلوشي (الوحدة)، حمدان عبدالرحمن (حتا)، خميس المنصوري (بني ياس).