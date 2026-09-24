منتخب ألعاب القوى يحل سابعاً في نهائي التتابع المختلط بـ"آسياد ناغويا"

حل منتخب الإمارات لألعاب القوى في المركز السابع بنهائي سباق التتابع المختلط (4×400 متر) بزمن 3:21.94 دقيقة، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، بعدما كان قريباً من المنافسة على إحدى الميداليات، قبل أن تسقط عصا التتابع من يد العداءة مريم كريم خلال المراحل الأخيرة من السباق.

كان المنتخب قد تأهل إلى النهائي بحلوله ثالثاً في مجموعته بزمن 3:17.00 دقيقة خلف الصين والهند، ومثله سليمان عبدالرحمن، وأمينات قمر الدين، ومريم كريم، وإيمانويل باميديلي.

وفي منافسات المبارزة، تأهل خليفة الزرعوني وصالح البلوشي إلى دور الـ32 في سلاح الإيبيه لفردي الرجال بعد اجتياز دور المجموعات.

وحقق الزرعوني ثلاثة انتصارات قبل خسارته أمام الكوري جانغ هيومين (5-15)، فيما فاز البلوشي في مباراتين قبل أن يخرج أمام الكازاخستاني رسلان قربانوف بالنتيجة ذاتها.

وأكد خليفة الزرعوني أن مشاركته كانت إيجابية وشهدت مستويات متقاربة، لافتاً إلى أن عدداً من النزالات حُسم بفارق لمسة واحدة، وهو ما منحه خبرة فنية مهمة، وساعده على تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير.

وفي منافسات الرماية، سجل أحمد عبدالله الأميري 566 نقطة في مسابقة مسدس الهواء (10 أمتار) للرجال، ليحل في المركز الـ39 من بين 60 رامياً، فيما جاء محمد صالح في المركز الـ48 برصيد 559 نقطة.

وفي الفروسية، أكمل منتخب الإمارات للترويض استعداداته النهائية بعد اجتياز الخيول الفحص البيطري والتعرف على ميدان المنافسات في حديقة JRA للفروسية بطوكيو.

ويمثل الإمارات علي خلفان الجهوري، وبيانكا شوتز، ومحمد جاسم السركال، وناتالي لانكستر، على أن تنطلق مشاركتهم غداً في منافسات الفرق والفردي ضمن مستوى Small Tour.

وتتواصل غداً مشاركات منتخبات الإمارات، حيث يخوض منتخب ألعاب القوى سباق 400 متر للرجال، ويشارك محمد اليماحي وعمر الحمادي في منافسات السباحة، ومي المدني في رفع الأثقال، فيما يخوض منتخب الرياضات الإلكترونية الدور ربع النهائي في ألعاب القتال، ويبدأ منتخب الترويض مشاركته في منافسات الفرق والفردي.