«أبيض الشباب» يتعثر أمام تايلاند في مستهل تصفيات كأس آسيا

خسر منتخب الشباب لكرة القدم أمام نظيره منتخب تايلاند بهدف من دون رد، أمس، على ملعب تشونبوري في تايلاند، في بداية مشواره بتصفيات كأس آسيا لفئة تحت 20 سنة، والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في الصين، وذلك لحساب المجموعة السادسة، التي تضم أيضاً العراق وتركمانستان، وحصد منتخب تايلاند أول ثلاث نقاط في التصفيات، في حين يسعى «أبيض الشباب» إلى التعويض خلال مباراته أمام العراق، بعد غد، ضمن الجولة الثانية.

وجاءت بداية «أبيض الشباب» مخيبة للآمال، لاسيما أن الرهان كان عليه كبيراً في استعادة صورته السابقة، بعدما كان قد فاز بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه عام 2008.

وعلى الرغم من أن المنتخب بدأ إعداده مبكراً لهذه التصفيات فإنه لم يظهر بالمستوى الفني المطلوب، وبدا واضحاً غياب بصمة المدرب الهولندي، بيرت فان ديرفين، الذي تولى المهمة خلال فترة قصيرة بعد تعاقد اتحاد الكرة معه.

وجاء هدف الفوز الوحيد للمنتخب التايلاندي في الدقيقة 46، بعدما استغل اللاعب، سيواكورن بونسان، خطأ دفاعياً في صفوف الأبيض وسدد في مرمى الحارس، جشوا بنتلي.

وتسبب تأخر المنتخب بهدف من دون رد في الشوط الأول في إرباك في اللاعبين، وأهدر منتخب الشباب أكثر من فرصة محققة خلال الشوط الأول، خصوصاً تسديدة يانيك مولر، بعدما راوغ حارس المرمى، وحاول المنتخب مع بداية الشوط الثاني إثر التدخلات التي قام بها المدرب، فان بيتر درفين، تعديل النتيجة وهدد مرمى منتخب تايلاند بأكثر من محاولة من بطي خميس، ومحمد جمال، وبانيك مولر، لكن محاولاته افتقدت للجدية واللمسة الأخيرة، فيما حافظ منتخب تايلاند على تماسكه وأفشل كل محاولات «الأبيض» في الوصول إلى مرماه.

وشهدت الدقائق الأخيرة للمباراة محاولات مكثفة للأبيض من أجل العودة إلى المباراة، لكن صافرة حكم اللقاء أعلنت نهاية اللقاء بفوز المنتخب التايلاندي (1-صفر).

وفي المجموعة ذاتها فاز منتخب تركمانستان على نظيره المنتخب العراقي (2-1)، ليحصد تركمانستان أول ثلاث نقاط.

وتقام تصفيات آسيا تحت 20 سنة بنظام التجمع من دور واحد، إذ يتأهل من هذه المرحلة 15 منتخباً للنهائيات التي ستقام في الصين 2027.

وتضم التصفيات الحالية 31 منتخباً موزعة على ثماني مجموعات، على أن تتأهل المنتخبات صاحبة المركز الأول في كل مجموعة وأفضل سبعة منتخبات تحتل المركز الثاني للانضمام إلى منتخب الصين المُضيف في النسخة الـ43 من كأس آسيا للشباب.

وفي المقابل، تهبط المنتخبات الستة، صاحبة أسوأ ترتيب بين أصحاب المركز الرابع، إلى مرحلة التطوير في المستوى الثاني من التصفيات الآسيوية، فيما تضم مرحلة التطوير التي اعتمدها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 11 منتخباً مُوزعة على ثلاث مجموعات، حيث تتأهل المنتخبات صاحبة المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى مرحلة التأهل النهائية في التصفيات التالية.