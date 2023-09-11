فوز الفجيرة ومصفوت والرمس في اليوم الثاني من دوري «الأولى»

حقق الفجيرة فوزاً مستحقاً في مستهل مشاركته في منافسات الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى، إذ تغلب أمس، على ضيفه «سيتي»، بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت في استاد الفجيرة الدولي لحساب اليوم الثاني من مباريات الجولة الأولى، ليضع أول ثلاث نقاط في رصيده.

سجل للفجيرة الكاميروني بلايس لويك في الدقيقة الثامنة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف، وواصل الفجيرة الهجوم في الشوط الثاني، ليتمكن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق الجزائري عكاشة حمزاوي في الدقيقة 60.

وفي مباراة ثانية فاز فريق مصفوت على ضيفه الوافد الجديد يونايتد إف سي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، إذ سجل أهداف مصفوت البرازيلي ديغو سيلفا في الدقيقة 53، والغامبي الفوسيني جاساما في الدقيقتين 76 و80، وعلي غلوم في الدقيقة 90+7، بينما سجل هدفي يونايتد إف سي اللاعب أحمد مال الله في الدقيقة 22، والسنغالي باي بكاري في الدقيقة 69.

كما فاز الرمس بملعبه على الذيد بهدف نظيف سجله البرازيلي رودريغو في الدقيقة 90+8 وتعادل مسافي بملعبه مع التعاون من دون أهداف.