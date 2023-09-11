الإيفواري ديالو يُؤمّن مستقبل هجوم الوصل

حقق الوصل مكاسب عدة من المباراة الودية التي خاضها، أول من أمس، أمام كيرلا بلاسترز الهندي، والتي انتهت بفوز «الإمبراطور» بستة أهداف دون رد على استاد الوصل في زعبيل، ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة حتا في إياب الدور الأول من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وتصدر المهاجم الإيفواري الشاب أداما ديالو قائمة مكاسب «الأصفر» من المباراة الودية، بعدما أكد للجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي ميلوش ميلوفييتش أنه يعد مستقبل خط هجوم الوصل في الفترة المقبلة.

وشهدت المباراة تألق العديد من اللاعبين أبرزهم الأرجنتيني نيكولاس خمينيز الذي أحرز هدفين، إلى جانب هدفين من ديالو، وهدف لكل من المالي سياكا وربيع سالمين، إذ أنهى الوصل الشوط الأول متقدماً بأربعة أهداف دون رد، بعدما أحرز نيكولاس خمينيز الهدف الأول (16)، وأضاف أداما ديالو الهدف الثاني (19)، وخمينيز الهدف الثالث (22) ثم ديالو الهدف الرابع (38)، وفي الشوط الثاني أحرز المالي سياكا الهدف الخامس (60) قبل أن يختتم ربيع سالمين أهداف الفريق بإحرازه السادس في الدقيقة 79.

وواصل «الأصفر» غزارته في إحراز الأهداف بعدما حقق الفوز على حتا بسبعة أهداف دون رد في ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، قبل أن يحرز ستة أهداف في مرمى كيرلا.

ويخوض ديالو البالغ من العمر 20 عاماً موسمه الثاني مع الوصل، إذ شارك في الموسم الماضي مع «الفهود» في سبع مباريات في دوري أدنوك للمحترفين وأحرز أربعة أهداف، بينما بدأ الموسم الحالي بشكل مثالي بعدما لعب ثلاث مباريات، بواقع مباراتين في دوري المحترفين ومباراة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث أحرز هدفين في مرمى حتا.

ورغم تعاقد الوصل مع المهاجم السويسري هاريس لقيادة خط هجوم «الأصفر» في الموسم الحالي، فإن أداما ديالو منح الجهاز الفني راحة كبيرة في وجوده كبديل جاهز للمشاركة مع الفريق في أي وقت، بينما في حال مواصلته تألقه قد يزيح الدولي السويسري من التشكيلة الأساسية.

ومن المقرر أن يلتقي الوصل مع حتا في إياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي في 22 الجاري، إذ اقترب «الإمبراطور» من التأهل إلى دور الثمانية بعدما حقق فوزاً كبيراً في لقاء الذهاب بسبعة أهداف دون رد في زعبيل، بينما سيخوض بعد مواجهة «الإعصار» عدداً من اللقاءات المهمة في الدوري أمام بني ياس وخورفكان وعجمان وحتا والعين على التوالي، قبل توقف الدوري مجدداً، لخوض المنتخبات مباريات دولية وتصفيات قارية ضمن الأيام المخصصة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

• أداما ديالو (20 سنة) لعب في الموسم الحالي ثلاث مباريات مع الوصل وسجل هدفين، بجانب ثنائية أول من أمس في ودية كيرلا بلاسترز.