الحكمتان أمل وخلود.. أبرز مشاهد انطلاق موسم الهواة

أصبحت الحكمة الإماراتية أمل جمال، أول مواطنة تظهر في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، عندما شاركت كحكم مساعد في مباراة الحمرية و«غلف إف سي»، التي انتهت لمصلحة الحمرية بنتيجة 3-1، أول من أمس، ضمن مباريات الجولة الأولى، بينما شاركت الحكمة خلود الزعابي حكماً رابعاً في المباراة نفسها، وتمكنت الحكمتان من الظهور بشكل جيد دون اعتراضات كثيرة من لاعبي الفريقين.

كما شهدت مباريات اليوم الأول من الجولة الأولى لدوري الدرجة الأولى، أرقاماً جديدة، إضافة إلى تكليف الحكمتين المواطنتين، ومنها:

أول فوز للضيف

حقق نادي العروبة أول انتصار لفريق في بطولة الدوري خارج ملعبه، عندما فاز على مضيفه دبا الحصن بهدفين نظيفين، ومحققاً ثلاث نقاط ثمينة، كونه حقق الفوز على حساب فريق منافس، ليكون بذلك أول فوز لفريق خارج ملعبه، بعد فوز أصحاب الأرض في ثلاث مباريات، وتعادل واحد.

التعادل الأول

نجح فريق الجزيرة الحمراء في فرض نتيجة التعادل على ضيفه الظفرة، بهدف لكل منهما، وهي أول نتيجة تعادل تتحقق في البطولة، فضلاً عن أنها أول نقطة يحققها فريق الظفرة بقيادة الدكتور عبدالله مسفر.

أسرع هدف

أصبح الهدف الذي سجله لاعب الظفرة الإنجليزي بنيك أفوب، في شباك الجزيرة الحمراء، عند الدقيقة 17، أسرع هدف يسجل في الموسم الحالي (مؤقتاً)، فضلاً عن كونه الأول الذي يهز الشباك من بين 10 أهداف شهدها اليوم الأول من الجولة الأولى.

أول إنذار أصفر

أصبح لاعب العروبة مهند خميس، أول لاعب يحصل على البطاقة الصفراء، وذلك في الدقيقة 19 من مباراة دبا الحصن والعروبة، من مجموع 17 بطاقة صفراء رفعت في انطلاقة الموسم، بينما لم ينل أي لاعب البطاقة الحمراء.