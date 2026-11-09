مورينيو: يجب ألا نصاب بجنون الفرح لمجرد الفوز مع فريق مثل ريال مدريد

أشاد مدرب ريال مدريد، البرتغالي جوزيه مورينيو، بروح لاعبيه وتماسكهم، مؤكداً أن الفريق يعيش أجواء إيجابية داخل غرفة الملابس، وذلك عقب الفوز على مضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف من دون رد، مساء أول من أمس، في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن مورينيو القول، إن لاعبيه أظهروا تطوراً كبيراً على المستويين الفردي والجماعي، مشيراً إلى أن الفضل في التماسك الدفاعي يعود إليهم بالدرجة الأولى، وأضاف: «اللاعبون يستجيبون بشكل رائع، سواء على المستوى الفردي أو كفريق، وهناك تطور كبير، وأعتقد أيضاً أن استحواذنا على الكرة لفترات طويلة قلل من حاجتنا إلى العمل الدفاعي، وعندما كنا نفقد الكرة كان رد فعلنا دائماً رائعاً»، وأوضح: «هذا الفريق متضامن ومتحد للغاية ويمتلك روحاً جيدة».

وأكد المدرب البرتغالي أنه يسعى إلى الحفاظ على هدوء لاعبيه وعدم المبالغة في الاحتفال بالانتصارات، رغم تحقيق الفريق ثمانية انتصارات متتالية، وقال: «لا ينبغي أن نصاب بجنون الفرح لمجرد الفوز بالمباريات مع فريق مثل ريال مدريد، الفوز بالمباريات هنا يجب أن يكون أمراً طبيعياً، أرى غرفة ملابس سعيدة وهادئة، رغم الموسيقى الصاخبة والفوضوية التي يشغلها اللاعبون».

وأبدى مورينيو قلقه من تأثير ضغط المباريات على لاعبيه خلال فترة التوقف الدولي، موضحاً أنهم يعانون إجهاداً بدنياً كبيراً قبل الانضمام إلى منتخبات بلادهم.

وانتقد مورينيو جدول المباريات في الدوري الإسباني، وقال «اللاعبون في حالة إجهاد شديدة، وسيكونون مع منتخباتهم اعتباراً من اليوم، بينما يحتاجون خلال الأيام المقبلة إلى التعافي من هذا الإجهاد العضلي، وهذا هو مصدر قلقي الوحيد».