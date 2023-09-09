تعادل الظفرة.. وانتصارات للعروبة والحمرية والعربي في انطلاق موسم "الهواة"

شهد اليوم الاول من الجولة الاولى لدوري الدرجة الاولى اليوم تسجيل عشرة اهداف وثلاثة انتصارات مقابل تعادل واحد، وذلك في انطلاق الموسم الجديد لأندية الهواة 2023-2024. واكتفى الظفرة بنتيجة التعادل بمواجهة مضيفه الجزيرة الحمراء بهدف لمثله، وسجل للظفرة الانجليزي بينيك افوب في الدقيقة 17، بينما تعادل الجزيرة الحمراء بواسطة الأرجنتيني بريان إيزكيول في الدقيقة 84.

ونجح العربي في الفوز على "جلف يونايتد" بثلاثية نظيفة، وسجل للعربي البرازيلي اديلتون جونيور في الدقيقة 21، وحمد محمد في الدقيقة 26، وخالد الشيباني في الدقيقة 68.

وفي مباراة أخرى فاز الحمرية بملعبه على ضيفه فريق "جلف اف سي" بثلاثية نظيفة، وذلك في المباراة التي شهدت صياما عن زيارة الشباك حتى الدقيقة 63، والتي شهدت تسجيل اول اهداف الحمرية عن طريق السوري الدولي مارديك ماريكيان، والذي أضاف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 76، قبل ان يسجل زميله محمد ابراهيم عيد الهدف الثالث في الدقيقة 90+1.

وخطف فريق العروبة ثلاثة نقاط ثمينة عندما هزم فريق دبا الحصن بثنائية نظيفة في المباراة التي اقيمت في ملعب دبا الحصن، وليحصل العروبة على اول ثلاث نقاط في طريقه للمنافسة على العودة للعب في دوري ادنوك للمحترفين، حيث سجل للعروبة هدفه الاول البرازيلي ايريك دانيال في الدقيقة 58، وسجل له المالي الحساني تامبورا الهدف الثاني في الدقيقة 67.