دوري الدرجة الأولى ينطلق بمواجهة باروت - مسفر

تنطلق عند الساعة 17:40 من مساء اليوم منافسات دوري الدرجة الأولى بإقامة أربع مباريات، إذ يلتقي الجزيرة الحمراء مع الظفرة، والحمرية مع غلف إف سي، والعربي مع غلف يونايتد، ودبا الحصن مع العروبة.

وتشهد الجولة الأولى أول قمة كروية يقود طرفيها مدربان مواطنان، حيث يقود الجزيرة الحمراء المدرب عيد باروت بينما يقود الظفرة المدرب الدكتور عبدالله مسفر، ما يجعل من المباراة قيمة فنية عالية لما يتمتع به كل منهما من مواصفات قيادية، ويعدان من أصحاب الإنجازات الرياضية المميزة، إذ سبق للمدرب مسفر قيادة حتا في الموسم الماضي للصعود لدوري أدنوك للمحترفين، بينما قاد المدرب باروت فريق الإمارات للفوز بكأس رئيس الدولة وكأس السوبر في 2010.

وسبق للمدرب عيد باروت أن درّب أندية الإمارات والنصر والوصل والفجيرة والجزيرة الحمراء، ومنتخب شباب الإمارات، فيما قاد مسفر المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول والمنتخب الأردني الأول وأندية حتا والفجيرة والعربي والعروبة والظفرة وبني ياس وعجمان والحمرية.

وتُعد المواجهة الكروية بينهما نادرة، إذ لم يلعب الظفرة في الدرجة الأولى منذ 11 سنة، كما لم يصعد الجزيرة الحمراء إلى المحترفين بتاريخه.

ويمكن وصف مواجهة دبا الحصن والعروبة بكونها قمة كروية ثانية تُقام اليوم لكون الفريقين يعدان من الفرق الأقرب للمنافسة على بطاقتي الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، ويمتلكان لاعبين محترفين مميزين.

• مسفر وباروت يمتلكان صفات قيادية وفنية وطموحات للعودة إلى دوري المحترفين.

مباريات اليوم

الجزيرة الحمراء - الظفرة 17:40

الحمرية - غلف إف سي 17:40

العربي - غلف يونايتد 17:40

دبا الحصن - العروبة 17:40