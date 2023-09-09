موسيماني: لا يوجد شيء أفضل من ذلك الفوز على الجزيرة

قال مدرب فريق الوحدة، الجنوبي إفريقي بيتسو موسيماني، إن تجربته مع كرة القدم في الإمارات مختلفة بعض الشيء عن التجارب السابقة له، وأن أكثر ما لفت انتباه هو جودة اللاعبين الأجانب لدى معظم الأندية، لافتاً إلى أن فريقه يضم لاعبين أجانب مميزين على غرار البرازيلي آلان ماركوس الذي كان «العنابي» قد تعاقد معه قادماً من الدوري الإنجليزي الممتاز وتحديداً من فريق إيفرتون.

وأوضح موسيماني في تصريحات لصحيفة «تايمز لايف» الجنوب إفريقية، أن الوضع مختلف ما بين محطته السابقة في السعودية والحالية مع الوحدة، وقال: «مع الأهلي كنا نشارك في دوري الدرجة الأولى، ولكن مع فريقي الحالي نحن نلعب في دوري المحترفين، وبالتالي فإن جودة اللاعبين الأجانب أكبر بكثير».

وتابع المدرب الفائز مع الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا بالقول: «لدينا في نادي الوحدة فرصة للتعاقد مع لاعبين لعبوا على أعلى مستوى، صحيح الأمر قد يختلف قليلاً عما هو عليه الوضع حالياً في الدوري السعودي».

وعلق بيتسو موسيماني على المواجهة التي جمعته بفريق الإمارات الذي يلعب في صفوفه الأسطورة الإسبانية أندريس إنييستا، وقال: «في المباراة الماضية لعبنا ضد إنييستا الفائز مع إسبانيا بكأس العالم 2010، صحيح أنه ليس شاباً ولكنه لايزال لديه بعض اللمسات ويمتلك جودة، لقد كان من الجيد مواجهته». وتحدث الجنوب إفريقي عن حجم التوقعات داخل نادي الوحدة في المنافسة على الألقاب، وقال: «التوقعات هنا مرتفعة، من المفترض أن نفوز بلقب الدوري، في الموسم الماضي أنهى الفريق مشوار المنافسة في المركز الثالث».

وأشار المدرب إلى أنه طوال مسيرته التدريبية لم يسبق وأن خسر في أول مباراة له، وقال: «لكن حدث هذا مع الوحدة بخسارتنا في لقاء البطائح في الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري، لم نبدأ تلك المباراة بشكل جيد وخسرنا ثم بدأت في التساؤل، ما الذي يحدث هنا؟ لم أخسر مطلقاً أول مباراة لي في الدوري مع أي فريق، لذلك كانت تلك الخسارة مفاجأة بالنسبة لي ولكنها جزء من كرة القدم».

وفي ما كانت الخسارة من البطائح قد فتحت باباً من التساؤلات حول حقيقة قدرات فريق الوحدة في أن يكون منافساً على اللقب في الموسم الحالي، إلا أن «العنابي» سرعان ما استعاد توازنه بالفوز في ديربي أبوظبي على حساب الجزيرة 2-1 في الجولة الثانية من المسابقة وانتصر على الإمارات 3-صفر في الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وأضاف بيتسو موسيماني: «لم يكن هنالك طريقة أفضل للتعافي من تلك الخسارة أفضل من الفوز في مباراة الديربي أمام الجزيرة الذي يُعد أحد أكبر الفرق في الإمارات، إنه فريق يمتلك أسماء كبيرة ويقودهم المدرب الهولندي فرانك دي بوير، لا يوجد شيء أفضل من ذلك الفوز».

وواصل: «لايزال الوقت مبكراً حالياً لأن الفريق لايزال يتلمس خطاه في المنافسة لكن الفوز على الجزيرة منحنا القليل من الثقة، لأن مباراة مثل لقاء الديربي بين أورلاندو بيراتس وكايزر تشيف، هي مباراة كبيرة وهنالك حالة من التفاخر بها لأهميتها الكبيرة».

على جانب آخر، استأنف فريق الوحدة تحضيراته اليومية استعداداً للمواجهة المرتقبة التي تجمعه بفريق الإمارات في رأس الخيمة ضمن إياب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، وهي مباراة يدخلها «العنابي» بأفضلية فوزه في ملعبه ذهاباً 3-صفر.

وشهدت الحصة التدريبية التي أجراها الفريق أول من أمس، خضوع الخماسي طحنون الزعابي، محمد علي، سهيل المنصوري، عبدالله أحمد وموسى سينغهور لبرنامج تأهيلي خاص من أجل التعافي من الإصابة واللحاق ببقية زملائهم في الفريق، بعد أن كان بعضهم قد غاب عن صفوف «العنابي» في المواجهات الماضية.

• الوحدة يستعد لمواجهة الإمارات بتجهيز «الخماسي»