تشاموسكا: نثق في قدرات الوحدة أمام الكويت الكويتي
أكد مدرب الوحدة بريكليس تشاموسكا، صعوبة مواجهة الكويت الكويتي، مشدداً على أهمية تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في مستهل مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا 2.
وقال تشاموسكا: "نعرف أن مواجهة الكويت الكويتي ستكون صعبة أمام فريق صاحب خبرة، لكننا ندرك أهمية دوري أبطال آسيا 2، ولدينا الثقة والإمكانيات لتحقيق النقاط الثلاث".
وأضاف: "فريقنا يتطور من مباراة إلى أخرى، وسنقاتل بكل قوة من أجل الفوز وإسعاد جماهيرنا”، مؤكداً جاهزية الوحدة لخوض المواجهة برغبة كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية".
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