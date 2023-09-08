7 ملامح جديدة لدوري الهواة أبرزها «تخمة النجوم والظفرة والبث التلفزيوني»

ينطلق غداً السبت، الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الذي يشهد مشاركة 17 فريقاً للسنة الثانية على التوالي، منذ انضمام فرق المؤسسات والشركات إلى المنافسات، ويقام على مرحلتين ذهاباً وإياباً.

والأندية المشاركة هي: الحمرية والظفرة، ودبا الفجيرة والفجيرة، والعروبة ودبا الحصن، والعربي ومسافي، والرمس والجزيرة الحمراء، والتعاون والذيد، و«جلف يونايتد» و«سيتي» و«يونايتد أف سي»، و«جلف أف سي» ومصفوت. ويتميز الموسم الحالي بعدد من الملامح الجديدة تختلف عن المواسم الماضية، منها قوة التنافس المتوقع بعد الارتفاع البارز في المستويات الفنية، والعودة القوية المحتملة لعربات النقل التلفزيوني، وعدد الفرق المشاركة، وملامح أخرى كالآتي:

تخمة النجوم

يشهد الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى وجود عدد كبير من اللاعبين الأجانب والمقيمين من نجوم الموسم الماضي الذين تعول عليهم إدارات الأندية للتميز في المباريات، ومنهم محترف الظفرة البريطاني افوبيك قادماً من حتا، وهداف «الأولى» لاعب العروبة البرازيلي فارياس دا سيلفا، والمقيمان العمانيان فارس الجابري ومحمد المربوعي لاعبا دبا الفجيرة، والقادم من «جلف أف سي» الإيفواري ويسلي باتريك.

ظهور الظفرة

ويشارك فريق الظفرة في منافسات دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى منذ 11 عاماً حضر فيها في دوري أدنوك للمحترفين، ما سيعطي البطولة نكهة فنية تنافسية قوية كشفت عنها استعدادات فارس الظفرة، إضافة إلى التعاقد مع المدرب المواطن الدكتور عبدالله مسفر.

زيادة عدد المتنافسين

ويتسم الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى بزيادة واضحة في عدد الفرق القادرة على المنافسة على بطاقتي الصعود، قياساً بإمكاناتها الفنية والإدارية والمالية وفقاً لاستعداداتها والتصريحات الصحافية التي أدلت بها، وأبرزها الفجيرة ودبا الحصن، ودبا الفجيرة والظفرة، والحمرية والعروبة، مع أدوار تنافسية قوية متوقعة من قبل العربي و«جلف أف سي».

النقل التلفزيوني

وأكد مصدر إعلامي لـ«الإمارات اليوم» وجود مفاوضات جيدة وصلت إلى مراحل متقدمة تخص النقل التلفزيوني، بحيث تشمل نقل أكبر عدد من مباريات دوري الدرجة الأولى.

استمرار فرق المؤسسات

ويشهد الموسم الحالي استمرار وجود فرق المؤسسات وهي «يونايتد أف سي»، و«جلف يونايتد»، و«جلف أف سي»، و«سيتي»، ما يعزز من حدوث المفاجآت التي حدثت في الموسمين الماضيين وأسهمت بعض نتائجها في تغييرات واسعة في ترتيب فرق البطولة.

مدربون مواطنون

ويشهد الموسم الحالي رقماً قياسياً في عدد المدربين المواطنين الذين سيحضرون في المنطقة الفنية لملاعب الهواة، وأبرزهم مدربو الظفرة الدكتور عبدالله مسفر، والجزيرة الحمراء عيد باروت، ودبا الفجيرة حسن العبدولي، والتعاون بدر طبيب الشحي وآخرون.

نجوم محترفون

تعاقدت أندية الدرجة الأولى مع عدد من اللاعبين المميزين وأيضاً القادمين من دوري أدنوك للمحترفين، ما سيسهم برفع المستوى الفني والاحترافي لكثير من المباريات، ومنهم لاعبا العروبة محمد خلفان، ومهند خميس، ولاعب الحمرية عبدالله النوبي، ودبا الحصن أحمد درويش.

مباريات الجولة الأولى

السبت

- الجزيرة الحمراء - الظفرة 5:40

- دبا الحصن - العروبة 5:40

- العربي - «جلف يونايتد» 5:45

- الحمرية - «جلف أف سي» 5:45

الأحد

- الرمس - الذيد 5.40

- مسافي - التعاون 5:40

- الفجيرة - فريق سيتي 5:40

- مصفوت - يونايتد 5:45

محمد الظاهري: اتحاد الكرة يواصل دعم دوري الدرجة الأولى

من جانبه تمنى الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، محمد الظاهري، التوفيق لكل الفرق المشاركة في النسخة الجديدة من البطولة، متوقعاً تنافساً قوياً بين الفرق بعد أن استعدت جميعها للمسابقة بشكل جيد، وهو ما يشير إلى أن الجماهير ستكون على موعد مع بطولة قوية ومباريات ممتعة.

وأكد الأمين العام مواصلة دعم مسابقة دوري الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن الاتحاد يوليها اهتماماً كبيراً، ويحرص على مد جسور التعاون مع الأندية، لأن نجاح المسابقات يتطلب تكاتف كل أطراف اللعبة وعملها بروح الفريق الواحد، من أجل تحقيق النجاح الذي يصبو إليه الجميع.

وقال: «مع نهاية كل موسم يحرص الاتحاد على إخضاع مسابقاته للتقييم، من خلال مشاركة خبراء اللعبة، للتعرف على السلبيات والإيجابيات ومعالجة أي خلل إن وجد، والعمل على وضع استراتيجيات تسهم في تطوير المسابقة، وتنفيذ مبادرات ترفع مستوى البطولة على الصعيدين الفني والجماهيري».

الظفرة يتعاقد مع النيجيري أوديانكا

أعلن نادي الظفرة رسمياً، أمس، تعاقده مع المهاجم النيجيري جويل أوديانكا، قادماً من نادي الإمارات في صفقة انتقال حر.