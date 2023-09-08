مؤنس دبور: لولا رونالدو وماني ما ودّع شباب الأهلي أبطال آسيا

وصف لاعب شباب الأهلي، مؤنس دبور، تجربته الجديدة مع فرسان دبي، بأنها واحدة من أهم مسيراته الاحترافية والممتدة منذ أكثر من 10 سنوات.

وأكد الإسرائيلي دبور في مقابلة مع «الإمارات اليوم» هي الأولى له منذ انضمامه إلى شباب الأهلي، أن الأجواء العائلية والاستقبال المميز من أسرة النادي، ساعدته على التأقلم والتألق سريعاً في الدوري الإماراتي، مشدداً على أن شباب الأهلي يتسم بإدارة احترافية تسعى دوماً لتحقيق الانتصارات وحصد البطولات.

وتحدث مؤنس دبور عن المنافسين المتوقع أن يطاردوا شباب الأهلي على لقب الدوري، ولماذا ودّع الفريق بطولة دوري آسيا وغيرها من الموضوعات، فكانت هذه تفاصيل المقابلة.

■ كيف وجدت تجربتك في بدايتها مع شباب الأهلي؟

■■ مؤشرات حضوري مع شباب الأهلي تؤكد أنها ستكون واحدة من أهم مسيراتي الاحترافية في كرة القدم، لا أبالغ أو أجامل إن قلت بأني سعيد بالانضمام إلى واحد من الأندية المهمة في الإمارات بل وفي المنطقة العربية، النادي يُدار بشكل احترافي عالي الجودة، والفريق يتطلع دائما للفوز في كل مباراة وحصد البطولات، وهذا هو المهم للاعب كرة القدم، أن يجد نفسه يدافع عن شعار نادٍ لا يلعب إلا من أجل الانتصارات وحصد البطولات، لذلك أبذل أقصى طاقتي لأكون إضافة مهمة للفريق تُساعده على تحقيق كل ما يصبو إليه.

■ ما السر في تأقلمك السريع مع الدوري الإماراتي، رغم أنها تجربتك الأولى هنا؟

■■ أنا لست ببعيد عن المناطق التي يتسم مناخها بارتفاع درجات الحرارة، صحيح أنني خضت تجربة احترافية في أوروبا لمدة 10 سنوات مع أندية ورد بول سالزبورغ النمساوي، وغراسهوبرز السويسري وإشبيلية الإسباني، وهوفنهايم الألماني، إلا أنني لعبت لسنوات سابقة في مثل هذه الأجواء، لكن الأهم قبل كل هذا هو الأجواء العائلية الموجودة داخل نادي شباب الأهلي، واستقبال الإدارة لي واللاعبين والجمهور

أيضاً، كل شيء منذ أن قدمت إلى هنا كان مثالياً، الأمر الذي ساعدني على تقديم مستويات مرضية بالنسبة لي.

■ الآن شباب الأهلي يتواجد على قمة الدوري، من تتوقع أن يكون المنافس الأقوى له هذا الموسم؟

■■ سؤال من الصعب الإجابة عنه بعد جولتين فقط من انطلاق بطولة الدوري، المشوار لايزال طويلاً، وهناك فرق أثبتت قدرتها على المنافسة مثل العين والوصل والشارقة والجزيرة والوحدة، والصراع سيكون قوياً حتماً، بالنسبة لنا كلاعبين في شباب الأهلي نحن لدينا هدف المنافسة وبذل أقصى ما لدينا للحفاظ على اللقب مع الاحترام لكل المنافسين، نحن حالياً لا نفكر سوى في تحقيق الانتصار بكل مباراة نلعبها في المسابقة، أكثر من الاهتمام بمن سيكون منافسنا الأقوى على اللقب.

■ ودّعتم دوري أبطال آسيا بسيناريو غريب، كيف شاهدت هذا السيناريو الذي خسرتم به أمام النصر السعودي؟

■■ سيناريو كان غريباً وعجيباً، كان بالإمكان أن نعود من السعودية ببطاقة الترشح لدوري المجموعات، واستطعنا كما شاهدتم أن نحافظ على تقدمنا حتى الدقيقة 88 قبل أن تنقلب النتيجة بعد ذلك، تعرضنا في تلك المباراة لضغط دائم من فريق النصر، هذه هي حال كرة القدم، من الممكن أن تفوز في أي وقت من المباراة كما يُمكن أن تخسر في أي وقت، لكن الحقيقة المؤكدة أن فريق شباب الأهلي أدى مباراة استثنائية بكل معاني الكلمة، رغم إرهاق السفر وضغط المباريات في تلك الفترة.

■ لكن البعض يرى أن شباب الأهلي بالغ في الدفاع رغم الثغرات الموجودة في الخطوط الخلفية للنصر؟

■■ طبيعي لأي فريق يواجه النصر بكل نجومه أن يتراجع إلى نصف ملعبه، خصوصاً مع تقدمه في النتيجة، مع وجود نجوم عالميين بحجم رونالدو وماني وغيرهما من الأسماء البارزة، ولولا وجود الثنائي البرتغالي والسنغالي ما ودّعنا البطولة، ما أودّ قوله أننا لم نُبالغ في الدفاع لكننا تعاملنا مع المباراة وفق سيناريوهاتها. في النهاية تلك هي المباراة، والحقيقة أن الفريق قد أغلقها بصورة سريعة ومن توابعها أننا حققنا الفوز بعد ذلك على خورفكان في الدوري، ويجب أن نستمر في مسيرتنا دون النظر إلى الخلف.

مؤنس دبور:

• «أتوقع أن تكون تجربتي مع شباب الأهلي الأهم والأبرز في مسيرتي الاحترافية»

• أجواء استثنائية في النادي ساعدتني على التألق واحترافية العمل أبرز سمات نادي «الفرسان»

• «تفكير اللاعبين في تحقيق الانتصار بكل مباراة أهم من التفكير في منافسينا على لقب الدوري».