ماتيوس هنريكي: التفاصيل الصغيرة ستحسم مواجهة شباب الأهلي والعين في «الكأس»

أكد ماتيوس هنريكي، لاعب شباب الأهلي، أهمية المواجهة المرتقبة أمام العين، المقررة غداً الخميس، في الثامنة مساءً على استاد راشد بدبي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، مشيراً إلى أن فريقه يستعد لخوض مباراة قوية أمام منافس يمتلك إمكانات كبيرة.

وقال هنريكي في تصريحات قبل المباراة: «ستكون مواجهة كبيرة أمام منافس قوي، والتفاصيل الصغيرة ستصنع الفارق، ومن يتفادى الأخطاء سيظفر بالفوز والتأهل إلى الدور المقبل».

وأضاف: «ننتظر الدعم من جماهيرنا، لأن وجودهم مهم للغاية، ويمنحنا الدافع لتقديم أفضل أداء وتحقيق النتيجة المطلوبة"، وتأتي المواجهة بعد أيام قليلة من فوز شباب الأهلي على العين بهدفين دون رد في دوري أدنوك للمحترفين، ما يمنح اللقاء أهمية إضافية في ظل سعي «الفرسان» لتأكيد تفوقهم، ورغبة العين في رد الاعتبار.