أكاديمية فاطمة بنت مبارك تبدأ اليوم مشاركتها في بطولة الأندية العربية للسلة

يستهل فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك اليوم مشاركته في بطولة السوق الحرة - دبي للأندية العربية لكرة السلة للسيدات، بلقاء فريق سنحاريب العراقي، في المجموعة الثانية. وتشارك تسعة فرق في منافسات البطولة، التي ينظمها الاتحاد العربي للعبة بالتعاون مع نظيره المغربي، بمدينة مراكش المغربية من السادس إلى 15 الجاري.

ويتنافس فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك في المجموعة الثانية مع سنحاريب العراقي وكوسيدار الجزائري وجيفت ستار الصومالي والكوكب المغربي، فيما تضم المجموعة الأولى فرق غاز الشمال العراقي والقرين الكويتي ومجد طنجة المغربي والعاصمة السعودي.

وأكدت رئيسة بعثة فريق الأكاديمية مريم المنصوري جاهزية الفريق للمشاركة الأولى في البطولة وتقديم مستوى يليق بكرة السلة الإماراتية.

وقالت «نسعى لبذل قصارى جهدنا والتأكيد على قيمة كرة السلة الإماراتية، في أول مشاركة لنا بالبطولة العربية، وأن نكون خير سفراء لسلة السيدات خصوصاً أن فريق الأكاديمية هو بطل الدوري والكأس في الإمارات».