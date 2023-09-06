عرض «محسّن» من شباب الأهلي للتعاقد مع حارس بني ياس الظنحاني

علمت «الإمارات اليوم»، أن شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم قدمت عرضاً جديداً ومحسّناً لنظيرتها في بني ياس، من أجل الحصول على خدمات الحارس فهد الظنحاني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إذ ترغب إدارة «الفرسان» في إكمال الصفقة، خصوصاً أن الظنحاني سيكون خليفة للحارس الحالي ماجد ناصر، الذي سيكمل عامه الـ40 قبل نهاية الموسم الحالي.

وذكر المصدر أن العرض الجديد الموجود حالياً على طاولة نادي بني ياس شهد زيادة مباشرة بنسبة 50% من قيمة العرض الأول، إلى جانب لاعب مميز، بعد أن كانت إدارة «السماوي» قد رفضت العرض الأول قبل انطلاقة الموسم لرغبتها في الاحتفاظ بخدمات الحارس الأساسي.

وأوضح المصدر أن إدارة شباب الأهلي هي الأخرى متمسكة بالتعاقد مع فهد الظنحاني، الذي يعتبر أبرز الحراس في الوقت الحالي، رغم صغر سنه إذ يبلغ 32 عاماً وهو معدل صغير بالنسبة لحراس المرمى، كما أن لديه خبرة كبيرة، إذ خاض 172 مباراة في بطولة الدوري، وظل يلعب أساسياً منذ موسم 2016-2017.

ويأتي قرار تمسك إدارة «السماوي» بالحارس لمعرفتهم بقيمته الحارس فهد الظنحاني الفنية، كونه أحد الأعمدة الرئيسة في الفريق، كما أن التقرير الفني للمدرب، السلوفيني ماركو ميلانتيش، أوصى بضرورة الاحتفاظ بخدمات الحارس وعدم التفريط فيه، وهو ما قد يعرقل إكمال الصفقة.

لكن في المقابل، فإن ما قد يزيد من إمكانية رحيل الحارس في الوقت الحالي، هو أن إدارة بني ياس سبق وأن وافقت على رحيل الثنائي خالد العطاس والأرجنتيني نيكولاس خيمينيز عن صفوف الفريق في بداية الانتقالات الحالية بعد مفاوضات ماراثونية، إذ انتقل الأول لصفوف العين، بينما وقع الثاني لنادي الوصل.

يذكر أن نادي بني ياس أمن موقفه بشكل مبكر بخطة بديلة في حال مغادرة الظنحاني لصفوف الفريق، وذلك بالتعاقد مع حارس الظفرة، عبدالله سلطان، صاحب الخبرة الكبيرة في الملاعب، كما جدد عقد الحارس محمد خلف.