بني ياس يهدر فرصة فوزه الأول بتعادل أمام عجمان

فرّط بني ياس في فرصة تحقيق فوزه الأول بدوري المحترفين، بعدما اكتفى بالتعادل مع مضيفه عجمان 1-1، في المباراة التي جمعتهما، أمس، على استاد راشد بن سعيد، في ختام منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

وكان بني ياس في طريقه لتحقيق انتصاره الأول، بعدما تقدم في النتيجة عبر سافيور جودوين، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، إثر تمريرة من زميله محمودو كامارا داخل منطقة الجزاء، قابلها بتسديدة سكنت على يسار الحارس علي الحوسني، قبل أن تؤكد تقنية حكم الفيديو المساعد صحة الهدف.

واستغل عجمان النقص العددي في صفوف ضيفه، ونجح في إدراك التعادل عن طريق فيكتور هوغو، الذي أطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بأحد المدافعين، وغيرت اتجاهها قبل أن تستقر على يسار الحارس فهد الظنحاني، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية ويحرم بني ياس من انتصاره الأول.

ورفع عجمان رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن، بينما بقي بني ياس في المركز الأخير برصيد نقطتين.