اتحاد الطائرة يدشن موسمه الجديد 16 الجاري

ينطلق الموسم المحلي الجديد للكرة الطائرة 16 الجاري، ببطولة كأس نائب رئيس الدولة، والتي تعد واحدة من أربع مسابقات، على مستوى منافسات الرجال، بالموسم المحلي. وتشارك في البطولة ثمانية فرق، وتستمر حتى 28 أكتوبر المقبل، وتوزع فيها الفرق على مجموعتين وفقاً لترتيبها في الموسم الماضي، على أن تكون مسابقة الدوري العام للرجال، ثانية بطولات الموسم، وتنطلق في 11 نوفمبر المقبل، وتتضمن 20 أسبوعاً و66 مباراة، وتستمر حتى 30 مارس 2024.

وتقام كأس السوبر من السادس إلى 21 أبريل 2024، وتقام مبارياتها وفق ترتيب الفرق في مسابقة الدوري لنفس الموسم، بطريقة خروج المغلوب في الدور التمهيدي، على أن تقام دورة مجمعة بين الفرق الأربعة الفائزة على ملعب واحد محايد. ويختتم الموسم منافساته ببطولة الكأس، والمقررة من 27 أبريل إلى 12 مايو 2024.

وأكد رئيس اتحاد الطائرة عبدالله الدرمكي في تصريح صحافي أن الاتحاد يتطلع في الموسم الجديد للاستمرار في مسيرة النجاح للارتقاء باللعبة، وأن يكون من الاتحادات المتميزة فنياً وإدارياً. وقال إن الاتحاد حرص في الموسم الجديد على الاستفادة من مقترحات الأندية أعضاء الجمعية العمومية، عند وضع نظم مسابقات الموسم.

• الموسم الجديد لكرة الطائرة للرجال يشهد تنظيم أربع مسابقات.