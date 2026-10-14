انطلاقة تاريخية.. برشلونة يحقق 10 انتصارات متتالية لأول مرة منذ 102 سنة

حقق برشلونة انطلاقة تاريخية في الموسم الحالي، بعدما فاز بأول 10 مباريات له في مختلف المسابقات، للمرة الأولى منذ موسم 1923-1924، بحسب موقع (BeSoccer) الإسباني.

وكان «البارسا» قد تغلب الثلاثاء، على غلطة سراي التركي 4-1 في دوري أبطال أوروبا بعد أداء استثنائي.

ويعود آخر تحقيق لهذه البداية المثالية إلى أكثر من قرن، ما يمنح الانطلاقة الحالية قيمة استثنائية في سجلات النادي، ويعزز هذا الرقم طموحات برشلونة في مواصلة نتائجه الإيجابية، وترسيخ حضوره منافساً قوياً على الألقاب خلال الموسم الجاري.