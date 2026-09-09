سان جيرمان يبدأ مشوار «الأبطال».. وبرشلونة يبحث عن لقب غائب منذ 10 أعوام

يستهل باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب، وأرسنال الإنجليزي وصيفه، مشوارهما في المسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم، بمواجهة سلوفان براتيسلافا السلوفاكي ونابولي الإيطالي في الجولة الأولى من دوري المجموعة الموحدة.

ويسعى سان جيرمان إلى تجاوز بدايته الباهتة في الدوري المحلي، عندما يستضيف سلوفان براتيسلافا، بقيادة مدربه الدولي العاجي السابق يايا توريه، المعروف خصوصاً بفترتيه مع برشلونة ومانشستر سيتي، حيث يتولى تدريب سلوفان منذ يونيو الماضي.

ومع ذلك، أصبح أول مدرب إفريقي يبلغ المرحلة الرئيسة من دوري الأبطال، بعدما قاد فريقه عبر التصفيات من دون أي خسارة.

وعلى غير العادة، بدأ سان جيرمان، الطامح إلى اللقب الثالث توالياً، مشواره المحلي بتعادلين وخسارة كانت على أرضه أمام موناكو 1-2 الجمعة.

ويملك مدربه الإسباني، لويس إنريكي، أيضاً نسبة انتصارات تبلغ 63% كمدرب في دوري الأبطال، وهي الأفضل في تاريخ المسابقة بين المدربين الذين أشرفوا على ما لا يقل عن 50 مباراة.

اختبار صعب للوصيف

يملك أرسنال سجلاً مثالياً منذ بداية الموسم في جميع المسابقات، لكن رحلته إلى إيطاليا لمواجهة نابولي قد تشكل اختباراً حقيقياً لسلسلة نتائجه الإيجابية.

ورغم استقباله أول هدف له هذا الموسم، الأحد، قلب أرسنال الطاولة على جاره تشلسي 2-1، رافعاً سلسلة انتصاراته هذا الموسم إلى أربعة.

وكان فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا خسر نهائي الموسم الماضي أمام سان جيرمان، لكنه لم يتعرّض لأي هزيمة في الوقت الأصلي خلال مشواره (11 فوزاً وأربعة تعادلات).

في المقابل، تبدو المهمة صعبة أمام نابولي الذي أنهى مرحلة الدوري في الموسم الماضي في المركز الـ30، ولم يحقق سوى انتصارين في آخر 10 مباريات خاضها في البطولة (ثلاثة تعادلات وخمس هزائم).

برشلونة «المخيف»

يبدأ برشلونة سعيه لإحراز لقبه الأول في دوري الأبطال منذ أكثر من 10 أعوام على ملعب كامب نو بمواجهة فينورد ومدربه لاعب النادي الكاتالوني السابق جيوفاني فان برونكهورست، ويدخل النادي الكاتالوني المباراة بمعنويات عالية، عقب فوزه الكبير على مضيفه فالنسيا 5-0، الأحد الماضي، محافظاً على سجله المثالي في الدوري الإسباني (أربعة انتصارات).

وشهدت ثلاثة من هذه الانتصارات تسجيل خمسة أهداف، ما يؤكد أن «بلاوغرانا» يمر بفترة رائعة، ومن المفترض أن يدخل منافسات دوري الأبطال بثقة كبيرة.

وسجّل الفريق 50 هدفاً في نسختَي مرحلة الدوري منذ استحداث هذا النظام في موسم 2024-2025، كما يبلغ معدل أهدافه 2.88 هدفين في المباراة الواحدة خلال 26 مباراة بدوري الأبطال، تحت قيادة مدربه الألماني هانزي فليك، وهو أفضل معدل في البطولة منذ توليه تدريب برشلونة.