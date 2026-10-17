برشلونة يعوّل على تألق يامال في مواجهة ريال بيتيس

يعوّل برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، على تألق نجمه الواعد لامين يامال، عندما يحل ضيفاً على ريال بيتيس الثالث، اليوم، في المرحلة التاسعة.

هناك جدل كبير حول هوية من يستحق الفوز بالكرة الذهبية هذا العام، لكن إذا واصل يامال مستواه الأخير طوال الموسم، فإن منح الجائزة في العام المقبل قد يصبح أمراً في غاية السهولة.

وقدم الجناح الشاب واحدة من أفضل مبارياته عندما قاد برشلونة إلى فوز كاسح على مضيفه غلطة سراي التركي 4-1 في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، حيث حقق الفريق الكاتالوني انتصاره العاشر في 10 مباريات هذا الموسم في جميع المسابقات.

وسجل فريق المدرب الألماني هانزي فليك الذي يواصل تقديم عروضه المبهرة، 43 هدفاً خلال تلك الفترة، بينها سبعة أهداف في آخر مباراتين، وذلك رغم غياب نجمه الدولي البرازيلي رافينيا.

وأسهمت مراوغة استثنائية من يامال في صناعة هدف للدولي الإنجليزي أنطوني غوردون في إسطنبول، كما أسفرت عرضيته المتقنة عن هدف آخر سجله فيرمين لوبيس.