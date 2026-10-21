بايرن يواجه أرسنال في اختبار حقيقي من دون أوليسيه

يواجه بايرن ميونيخ الألماني اختباراً حقيقياً مبكراً لمدى قدرته على المنافسة على اللقب، عندما يستضيف أرسنال، بطل إنجلترا، اليوم، في الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا، لكنه سيفعل ذلك من دون جناحه الفرنسي المتألق مايكل أوليسيه.

ويغيب أوليسيه، المولود في لندن والذي بدأ مسيرته في الفئات العمرية لأرسنال، بسبب الإيقاف بعد حصوله على بطاقتين صفراوين خلال دقيقة واحدة في تعادل بايرن المخيب مع فيكينغ النرويجي (3-3)، الأسبوع الماضي.

وبعد نيله إنذاراً أول بسبب ارتكاب خطأ، رد أوليسيه، الذي بدا محبطاً بوضوح، على استفزاز لفظي من قائد فيكينغ، الكرواتي الأصل زلاتكو تريبيتش، برمي الكرة نحو رأسه، لينال أول بطاقة حمراء في مسيرته.

وبعدما طُرح اسمه ضمن المرشحين للكرة الذهبية بفضل مستواه اللافت الموسم الماضي، واصل الجناح السابق لكريستال بالاس الإنجليزي تألقه هذا الموسم.

وسجل أوليسيه تسعة أهداف وقدّم خمس تمريرات حاسمة في 10 مباريات مع بايرن في مختلف المسابقات.

ومع معاناة جمال موسيالا الإصابة والمرض، وتراجع مستوى سيرج غنابري ولينارت كارل، حمل أوليسيه والمهاجم الموثوق دائماً الإنجليزي هاري كاين العبء الهجومي لبايرن حتى الآن هذا الموسم.

وسجل قائد منتخب إنجلترا تسعة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة في 10 مباريات.

وعندما كان بايرن متأخراً (0-2) خارج أرضه أمام فيكينغ، الأسبوع الماضي، قاد كاين تقريباً بمفرده العودة بالنتيجة، فسجل هدفين وصنع هدفا آخر.

وقال كاين، بعد فوز بايرن الساحق على لايبزيغ (6-1) في الدوري الألماني، السبت الماضي، إن الفريق سيفتقد تأثير أوليسيه، لكنه دعا بقية أفراد التشكيلة الزاخرة بالنجوم إلى تحمل المسؤولية، وأضاف: «عندما تفتقد أحد أهم لاعبيك، فمن المؤكد أنك ستشعر بذلك، لكن هنا يأتي دور الآخرين ليتقدموا ويُظهروا أنهم قادرون على استغلال فرصتهم، نتحدث كثيراً عن قوة التشكيلة، وضرورة أن يكون الجميع على استعداد للحظة المناسبة، ومهما يكن من سيلعب عليه أن يكون مستعداً».

والتقى بايرن مع «المدفعجية» في مباراتي ربع النهائي موسم 2023-2024، وتأهل بفارق هدف واحد فقط، لكنه تعرض لخسارة (1-3) في مرحلة المجموعة الموحدة من نسخة الموسم الماضي، أما أرسنال الذي لايزال يعاني مرارة خسارته نهائي الموسم الماضي بركلات الترجيح أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، فقد استهل الموسم بقوة محققاً 10 انتصارات في 11 مباراة ضمن مختلف المسابقات.