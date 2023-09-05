10 أسباب مزمنة لمعاناة عميد كرة الإمارات من سوء النتائج  

يعيش جمهور فريق النصر حالة من الحزن بسبب البداية السيئة للعميد الموسم الجاري، بعدما خسر أول مباراتين في الدوري أمام الجزيرة وبني ياس، وتعادل في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام عجمان، ما جعل الفريق يكرر سيناريو المواسم السابقة

نفسه، ليحبط الجمهور خصوصاً بعد فترة الإعداد التي شهدت التعاقد مع عدد من الأسماء الكبيرة من اللاعبين الأجانب، إضافة إلى التعاقد مع مدرب جديد كان له بصمة العام الماضي مع عجمان، وتعود أزمة فريق النصر إلى 10 من الأسباب منها الذي يتكرر كل عام، إضافة إلى أسباب جديدة طرأت هذا الموسم.

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خالد عبيد: النصر يحتاج إلى عمل كبير

أكد مدير فريق النصر السابق والمحلل الفني خالد عبيد، أن النصر يعيش منذ سنوات فترة صعبة سواء على المستوى الإداري أو الفني، مشيراً إلى أن التصريح بأن النصر يبني فريقاً جديداً كان يحتاج إلى تحديد المدة الزمنية. وأوضح أن الفريق يحتاج إلى عمل كبير وحلول سريعة ذهنية وفنية وبدنية.

وقال خالد عبيد، لـ«الإمارات اليوم»: «يعاني الفريق بشكل كبير في الموسم الجاري ويحتاج إلى عمل كبير، وهناك تفاوت في الأعمار السنية بين اللاعبين وهو ما يخلق فجوة كبيرة، إضافة إلى استقطاب لاعبين أجانب ومواطنين ولم يظهر فيهم أي لاعب مميز، إضافة إلى المدرب غوران، الذي نجح مع عجمان، ولكنه لم يكن ناجحاً قبل ذلك بشكل يجعل الفريق يبني آمالاً على المدرب الصربي».

وأضاف: «لا يوجد أي مبرر خلال أول مباراتين في الدوري إضافة إلى مباراة الكأس لاستقبال الفريق تسعة أهداف، ولا يوجد ثبات في خط الدفاع، مع تغيير غوستافو، وليما، وثبات الكمالي، وتواجد صنقور وبرغش. هناك شيء فني غريب في الفريق وهناك لاعب يظهر ويغيب بعد ذلك مباراتين أو أكثر».