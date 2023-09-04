الإسباني لويس بلاناغوما مدربا لفريق الإمارات

أعلن نادي الإمارات اليوم عن تعاقده مع المدرب الإسباني لويس بلاناغوما (مواليد برشلونة 1980)، وذلك خلفاً للمدرب المواطن محمد الجالبوت. حضر توقيع العقد يوسف البطران رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم وعبدالله العاجل مشرف عام الفريق الأول، وهادف سيف مدير الفريق الأول لكرة القدم.

وتقدم البطران خلال تصريح صحافي بخالص الشكر والتقدير إلى المدرب محمد الجالبوت على الفترة التي قضاها مع الفريق والتي تكللت بالصعود الى دوري أدنوك للمحترفين متمنياً التوفيق للمدرب في مسيرته الرياضية القادمة.

وأشاد البطران بالسيرة الذاتية الطيبة التي يتمتع بها المدرب الجديد حيث درب فرق اسبانية مثل اسبانيول وغرناطة وفياريال، وكذلك عدد من الأندية اليابانية مثل فريق فيسيل كوبي وإماباري، لافتاً إلى التمنيات له وجهازه المعاون لتحقيق أهداف الفريق خلال الموسم الجاري. وقال المدرب الاسباني لويس إنه يأمل تحقيق تطلعات إدارة وجماهير النادي، لافتاً إلى أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تكوين فريق قوي يكون قادراً على خوض المنافسات، ويستطيع تحقيق النتائج الإيجابية.