3 مدربين في «دائرة الشك» خلال توقف الدوري

بدأت أندية دوري أدنوك للمحترفين مبكراً بالتفكير في إجراء تغييرات فنية على مستوى المدربين، رغم مرور جولتين فقط من المسابقة وإقامة مباريات الذهاب للدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

واستهل العائد إلى المحترفين حتا قائمة الإقالات بالاستغناء عن المدرب الصربي زيليكو ماركوف، بينما يدخل ثلاثة مدربين في «دائرة الشك» خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وهم مدربو أندية: الإمارات والنصر وعجمان.

وأصبح الصربي زيليكو أول الراحلين عقب البداية المخيبة لفريق حتا في الموسم الجديد، بهزيمته في أول ثلاث مباريات، إذ خسر «الإعصار» من مضيفه خورفكان بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى، ثم بهدفين دون ردّ من ضيفه العين في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، قبل أن يتلقّى خسارة كبيرة أمام مضيفه الوصل بسبعة أهداف دون رد في ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين.

وتهدد رياح التغيير برحيل عدد آخر من المدربين خلال الفترة المقبلة، إذ يتقدم القائمة المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش، الذي حقق نتائج رائعة مع عجمان في الموسم الماضي، قبل أن ينتقل خلال الصيف الحالي إلى تدريب النصر.

وحقق «العميد» نتائج مخيبة لآمال جمهوره تحت قيادة المدرب الصربي، بعدما خسر في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين على أرضه أمام الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم تلقّى خسارته الثانية بهزيمته أمام مضيفه بني ياس بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية، بينما بدأ مشواره في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بتعادله مع عجمان بهدفين لكل منهما في ذهاب الدور الأول.

وتتضمن قائمة المرشحين للرحيل، البرازيلي كايو زانارادي، الذي يخوض تجربته الثالثة في دوري المحترفين بتوليه قيادة عجمان، بعدما سبق له تدريب النصر وخورفكان.

وحصل «البرتقالي» على نقطة واحدة في أول جولتين من دوري أدنوك للمحترفين، بخسارته على أرضه في الجولة الأولى بثلاثة أهداف دون رد أمام حامل اللقب شباب الأهلي بـ10 لاعبين، وفي الجولة الثانية أهدر فرصة الحصول على أول ثلاث نقاط بتعادله خارج أرضه مع الإمارات في رأس الخيمة بأربعة أهداف لكل فريق، بعدما تقدم عجمان في النتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في المقابل، يدخل المدرب المواطن محمد الجالبوت قائمة المدربين المهددين بالرحيل، خصوصاً أن الإمارات حصل على نقطة واحدة بخسارته في الجولة الأولى أمام الوصل في زعبيل بهدف دون ردّ، ثم تعادله على أرضه مع عجمان بأربعة أهداف لكل فريق في الجولة الثانية من دوري المحترفين، بينما اقترب من وداع مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بهزيمته في ذهاب الدور الأول أمام الوحدة بثلاثة أهداف دون ردّ في أبوظبي.

وتبرز المفارقة أن حتا والإمارات، عادا إلى المشاركة في دوري المحترفين هذا الموسم، بعدما توج «الإعصار» في الموسم الماضي، بطلاً لدوري الدرجة الأولى، بينما جاء «الصقور» في المركز الثاني، ولكن بداية الفريقين تنذر مبكراً بخطورة موقفهما في سباق الابتعاد مجدداً عن شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

في المقابل، أجرى النصر تعديلات عديدة في صفوفه من خلال تعاقدات وتغييرات جذرية في قائمة اللاعبين الأجانب والمواطنين، خصوصاً أن «العميد» قدم أحد أسوأ مواسمه في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين خلال الموسم الماضي، وكاد أن يهبط إلى دوري الدرجة الأولى، ولكن التعاقد مع المدرب الصربي غوران لم يحدث أي تغييرات إيجابية بعد مرور جولتين من مسابقة الدوري، أما عجمان فكان في وضعية أفضل خلال الموسم الماضي، وحقق أفضل نتائجه عبر تاريخ مشاركاته في الدوري المحترفين، وأنهى الدوري في المركز السادس برصيد 44 نقطة، بفارق 13 نقطة عن شباب الأهلي، الذي توج بطلاً للدوري.

ويحتل حتا والنصر، المركزين 13 و14 الأخيرين في لائحة ترتيب دوري المحترفين هذا الموسم دون أي نقاط، ويسبقهما عجمان، في المركز 12 بنقطة واحدة، والإمارات، في المركز 10، بنقطة واحدة أيضاً.

يوسف عبدالعزيز: لا يوجد مبرر لتغيير المدربين بعد جولتين من الدوري

اعتبر المحلل الرياضي يوسف عبدالعزيز، أن تفكير بعض أندية دوري أدنوك للمحترفين في الاستغناء عن خدمات المدربين عقب مرور جولتين من المسابقة، أمر غير منطقي ولا يوجد أي مبرر له.

وأوضح عبدالعزيز لـ«الإمارات اليوم» أنه لا يمكن تقييم أي مدرب من خلال مباراتين فقط، مبيناً: «إقالة المدرب عقب قيادته فريقه لمباراتين فقط أمر غير منطقي وتغيير ليس في محله، لأنه لم يحصل على فرصته كاملة عقب خوضه فترة الإعداد مع الفريق. لا يمكن عقب خوضه أول مباراتين رسميتين أن يتم تقييمه بأنه لا يصلح لقيادة الفريق». وأضاف: «حتى في حال اكتشف النادي أنه أخطأ في اختياره للمدرب وأنه غير مناسب، فهذا الخطأ تتحمله اللجنة الفنية والإدارة من ناحية سوء الاختيار منذ البداية، بينما في الوقت نفسه يجب منح المدرب الفرصة وعدم الاستعجال في اتخاذ قرار التغيير».