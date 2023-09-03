كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في ضيافة ألمانيا اليوم

يحتضن مضمار ايفزهايم العشبي في مدينة بادن بادن الألمانية اليوم المحطة 10 لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها الـ30 في قمة جديدة مرتقبة للكأس الغالية في المضامير الأوروبية. ويشهد السباق مشاركة نخبة وأفضل مرابط الخيل في ألمانيا وأوروبا، وتتميز بتنوع المجموعة بين الجياد التي برهنت قوتها وحضورها في السباقات الأوروبية مؤخراً، كما يقام السباق لمسافة 1600 متر ضمن الفئة الثانية للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.

وتضم قائمة الخيول المشاركة: «جبلة» للمالك وذنان ريسينغ، بإشراف المدرب ألبان دي ميول وتحت قيادة الفارس سفيان سعدي، و«ابينيو» للمالك يوسف سليم قاسم، وتحت إشراف المدرب فابيان زافير فايسميير وتحت قيادة الفارس استير روث فايسميير، و«فريدي بي» للمالك والمدرب جيرارد زوتوليف وبقيادة الفارس إدواردو بيدروزا، و«اليكيو» للمالك والمدرب ماريان فالك فايسماير وبقيادة الفارس ثورهامر هانسن، و«زوي» للمالك والمدرب أليكسيا كولبوندينو وتحت قيادة الفارس ميركو سانا.

وقال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات الكأس في تصريح صحافي: «الجولة الألمانية تمثل محطة رئيسة في سباقاتنا التي نحرص من خلالها على تأكيد الرسالة الجوهرية للحدث الغالي لدعم الملاك والمربين ورفعة الخيل العربي.