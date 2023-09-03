خالد الكعبي: مؤشرات شباب الأهلي في بداية الموسم إيجابية

يعود شباب الأهلي للتدريبات غداً بعد راحة حصل عليها اللاعبون لمدة أسبوع. ومن المقرر أن يخوض «الفرسان»، مباراتين وديتين خلال توقف الدوري، إذ تم الاتفاق على اللعب مع عجمان في الثامن الجاري، ومباراة أخرى 15 الجاري لم يتحدد طرفها الآخر بعد.

وأكد إداري فريق شباب الأهلي، خالد الكعبي، أن فترة التوقف الحالية جاءت في توقيت مهم جداً ليحصل اللاعبون على راحة كانوا في أمس الحاجة إليها، بعد المجهود الكبير الذي قدموه خلال 12 يوماً خاض خلالها الفريق أربع مباريات بين محلية وقارية. وقال الكعبي في تصريحات صحافية: «المؤشرات التي أظهرها شباب الأهلي في بداية الموسم، جميعها إيجابية وتؤكد قدرة الفريق على تقديم موسم استثنائي والحفاظ على لقب الدوري».

وأضاف: «ستكون فترة توقف الدوري فرصة أمام المدرب ماركو نيكوليتش، لتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت على أداء الفريق خلال الفترة الماضية، إضافة إلى خوض مباراتين وديتين للحفاظ على نسق أداء المباريات».

وتابع: «لاشك أن عودة اللاعب الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا للمشاركة في المباريات ستُعطي الفريق قوة إضافية، خصوصاً أنه من العناصر المهمة التي أسهمت في تتويج شباب الأهلي بلقب الدوري، وعزز جهوده بحصوله على لقب أفضل لاعب أجنبي عن الموسم الماضي».