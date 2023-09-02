يونايتد اف سي يصعد لتمهيدي كأس رئيس الدولة

تأهل نادي يونايتد اف سي والذي يلعب ضمن أندية الدرجة الاولى لخوض منافسات التصفيات التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة، وذلك بعد فوزه مساء السبت على فريق غلف يونايتد بركلات الترجيح 4-3، وذلك في المباراة الفاصلة التي اقيمت في ملعب شباب الاهلي في منطقة العوير وبعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل منهما

وبذلك سيلعب فريق يونايتد اف سي مع فريق سيتي ضمن مباريات التصفيات التمهيدية 14 أكتوبر المقبل.

وشهدت المباراة التي استمرت 132 دقيقة تسجيل الأهداف الأربعة اذ سجل لصالح فريق يونايتد اف اسي اللاعب بابي باكاري في الدقيقتين (49,125) بينما أحرز هدفي غلف يونايتد كل من جاك شيلس في الدقيقة 62 وريتشارد بينكيت في الدقيقة 131.