الحساني: الذيد لديه خطة لبناء الفريق بشكل تصاعدي

قال مدرب فريق الذيد، جمال علي الحساني إن «طموح الذيد في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى، أن يحقق مركزاً متقدماً، وأن يتواجد بين الأوائل

الستة في المسابقة». ونوه بأن الفريق خاض معسكراً خارجياً في تركيا، حقق خلاله الاستفادة المرجوة تحضيراً لانطلاق الموسم الجديد، حيث يخوض الذيد أول مواجهة أمام الرمس في 10 الجاري.

وتابع الحساني لـ«الإمارات اليوم»: لدينا خطة لبناء الفريق بشكل تصاعدي من موسم لآخر، ونريد أن نكون واقعيين إذ لا يمكن لأي فريق أن يحقق طفرة كبيرة في مدة زمنية محدودة. وشدد على أن الطموح سيتطور بعد ذلك في المواسم التالية لتحقيق الهدف الأكبر. وأضاف: لعبنا خلال معسكر تركيا سبع مباريات ودية فاز الفريق في اثنتين منها، وتعادل في مثلهما، وتعرض للخسارة في الثالثة، وجميع هذه اللقاءات كانت مع فرق قوية من مقدونيا وقطر وتركيا، إضافة إلى الفجيرة ما يجعلني اكثر اطمئناناً لمستوى الفريق وجاهزيته.

وختم بالقول: بعيداً عن النتائج نحن راضون، ونتمنى أن تكون بداية الفريق نموذجية لاستكمال المهمة التنافسية بأفضل صورة. وكان الذيد قد تعاقد مع البرازيلي فيو والمغربي محمد فكري، إضافة إلى مقيمين، منهم البرازيليان ليمار وكيلان.