ماركوف: حتا بحاجة إلى لاعبين جدد

جدّد مدرب حتا، الصربي، زيليكو ماركوف، تأكيده على أن الإمكانات البشرية من اللاعبين الموجودين في الفريق الأول لكرة القدم، لا تساعد على تحقيق النتائج المرجوة، وقال في تصريحات صحافية إن «الفريق بحاجة إلى لاعبين جدد». وكان «الإعصار» تعرض لخسارة كبيرة أمام الوصل في ذهاب دور الـ16 بسبعة أهداف نظيفة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أول من أمس، ما جعل الفريق قريباً جداً من مغادرة البطولة مبكراً.

وشدد ماركوف على أن «النتيجة بالنسبة له شبه منطقية، وكان بالإمكان أن تزيد على ذلك، بسبب تواضع مستوى لاعبي الفريق». وأضاف: «تحدث تكراراً عن وضعية فريقي وجودة اللاعبين الموجودين، تحدثت مع الإدارة في السابق عن هذه الوضعية وطلبت التعاقد مع لاعبين إضافيين على مستوى عالٍ، ولكن ردهم أن الاستجابة لهذا المطلب تصطدم بالحاجز المادي».

وأشار: «لم أطلب من الإدارة رحيل لاعبين موجودين بل طلبت منهم إضافة لاعبين بمواصفات عالية، ولكن هناك أموراً مادية تصعب تحقيق هذا الأمر».

وتابع ماركوف تصريحاته قائلاً: «أودّ أن أشكر لاعبي حتا على كل ما قدموه في مباراة الوصل، لا أبالغ إن قلت إنهم قدموا 110% من مستواهم في تلك المباراة لتفادي الخسارة الكبيرة، ولكن فارق الخبرات والجودة مع لاعبي الوصل لم يمكنهم من ذلك، سنحاول أن نعمل بصورة أكبر معهم على أمل أن نتحسن في قادم المواجهات».

ماركوف وعد بالسعي لتصحيح الصورة وتحسين نتائج «الإعصار» في المباريات المقبلة.