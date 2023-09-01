مونديال دبي لرفعات القوة.. 7 أرقام قياسية والصين بطلة العالم

شهدت بطولة العالم لرفعات القوة «دبي 2023»، التي اختتمت أول من أمس، تحطيم سبعة أرقام قياسية عالمية، كما كان لنجوم الإمارات نصيب من الميداليات بلغ خمس ميداليات في فئة «الماسترز» (لمن تخطت أعمارهم الـ45 عاماً). وجاءت الميداليات من خلال فضية وبرونزية لمحمد خميس لوزن 97 كلغ، وذهبية أحمد خميس في فئته العمرية، ثم فضية المجموع العام، وميدالية فضية أخرى عن أفضل رفعة.

وجاءت أفضل النتائج العربية في فئة «النخبة» مع منتخبي مصر والأردن اللذين تشاركا الميدالية الذهبية الوحيدة، مع تفوق للمصريين على صعيد الترتيب العام، بحصد ميداليتين فضيتين ومثلهما برونزية، مقارنة بالأردنيين الذين اكتفوا بجانب الذهبية في حصد ميدالية فضية ومثلها برونزية. وجاءت ذهبية الأردن من خلال الرباع عبدالكريم خطاب في وزن 88 كلغ. فيما جاءت الذهبية الوحيدة للمصريين عبر الرباعة رحاب أحمد في وزن 55 كلغ.

في المقابل، كانت بطولة العالم في دبي شاهدة على تحطيم سبعة أرقام قياسية عالمية، أبرزها عربياً مع الرباع الأردني عبدالكريم خطاب، العربي الوحيد الذي نجح في تسجيل رقمٍ قياسي بالمونديال في وزن 88 كلغ، برفعة بلغت 251 كلغ. ثم النيجيرية أوينيشي مارك، برفعة بلغت 144 كلغ في وزن 61 كلغ، وفي وزن 79 كلغ من خلال البرازيلية ماريا دي أندريا برفعة 151 كلغ، والنيجيرية كاليفا المعروف برفعة 151 كلغ عن وزن 73 كلغ، وفي وزن 86 كلغ رقم للصينية فيفي زينغ برفعة 158 كلغ، وسادساً الصينية لينغ لينغ برفعة بلغت 120 كلغ في وزن 45 كلغ، وأخيراً رقم الماليزي بونني بونيان غوستين في وزن 72 كلغ، برفعة بلغت 231 كلغ.

ومع ختام المنافسات تربع المنتخب الصيني على عرش البطولة في منافسات «النخبة» بـ18 ميدالية (9 ذهبيات و6 فضيات، و3 برونزيات)، تلاه المنتخب الإيراني بست ميداليات (3 ذهبيات - 2 فضة - 1 برونز)، ونيجيريا ثالثاً بسبع ميداليات (2 ذهب - 2 فضة - 3 برونز)، ورابعاً أوكرانيا بست ميداليات (1 ذهب - 3 فضة - 2 برونز)، ومصر خامساً بخمس ميداليات (1 ذهب- 2 فضة - 2 برونز).

وأقيم حفل ختامي بعد نهاية المنافسات، استهل بالسلام الوطني، ثم بث «فيديو» تناول الدول الـ90 التي شاركت في الحدث العالمي، ثم كلمة لرئيس اللجنة المنظمة رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد، أكد خلالها أن بطولات دبي باتت علامة فارقة في رياضة «أصحاب الهمم»، وأكد: «نتطلع لمواصلة مسيرة النجاح في استضافة كبرى الأحداث العالمية الخاصة بأصحاب الهمم».

وتوجه المدير الفني للاتحاد الدولي لرفعات القوة، قادر قمر، بتكريم اللجنة المنظمة العليا، بجانب ممثلي نادي دبي لأصحاب الهمم، قبل أن يتم تسليم رئيس البعثة المصرية عماد رمضان علم استضافة النسخة المقبلة في 2025.

• البطل أحمد خميس أحرز 3 ميداليات في بطولة العالم.

• الصين تصدرت الترتيب العام لمنافسات النخبة بـ18ميدالية.. ومصر الأولى عربياً، والخامسة عالمياً بـ5 ميداليات.