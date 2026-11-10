الإمارات تتقدم إلى المركز الـ18 في أولمبياد الشباب بداكار

احتفل وفد الإمارات في مقر إقامته بداكار بأبطال منتخبنا الوطني لألعاب القوى، حيث حضر الاحتفال سعيد حمدان النقبي، سفير الدولة لدى السنغال، واللواء الدكتور محمد عبدالله المر، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، والمهندسة خلود الظاهري، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية، ومحمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الإماراتية، وأحمد الطيب، مدير وفد الإمارات في داكار، وجميلة عبدالرحمن، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى.

وأكد اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني بحصد ثلاث ميداليات من خلال ثلاثة لاعبين يمثل نجاحاً استثنائياً، يعكس المكانة المتنامية لألعاب القوى الإماراتية ودورها في تعزيز رصيد الدولة من الميداليات في المحافل الدولية.

وأوضح أن تتويج سعيد عمر وعائشة محمد، بعد فضية أروى علي، منح ألعاب القوى العلامة الكاملة بصعود جميع لاعبي المنتخب الثلاثة المشاركين إلى منصات التتويج، مؤكداً أن تنوع الميداليات بين الذهب والفضة والبرونز يعكس تطور مستويات اللاعبين واللاعبات وقدرتهم على المنافسة الأولمبية.

ورفع سعادته أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات، بمناسبة هذا الإنجاز الأولمبي التاريخي الذي يعزز حضور الدولة على منصات التتويج العالمية.

وقال سعادته: «ألعاب القوى الإماراتية تؤكد اليوم أنها رافد رئيسي للميداليات والإنجازات الرياضية للدولة، وأن حضورها في المحافل الكبرى يمثل منافسة حقيقية على منصات التتويج. لقد شاركنا بثلاثة أبطال، وتُوّج كل منهم بميدالية، لنحقق العلامة الكاملة، وهي نتيجة استثنائية تعكس جودة الإعداد وكفاءة العمل الفني والاستراتيجي الذي ننتهجه».

وأشار إلى أن الإنجاز يكتسب أهمية تاريخية خاصة، بعدما سجلت ألعاب القوى أولى ميدالياتها الذهبية والفضية والبرونزية في تاريخ مشاركات الإمارات بدورات الألعاب الأولمبية للشباب، إلى جانب تحقيق ميداليتين للسيدات عبر أروى وعائشة، بما يعكس تطور ألعاب القوى النسائية وقدرتها على المنافسة عالمياً.

وشدد على أن الاتحاد سيواصل تطوير منظومة إعداد اللاعبين واللاعبات، وتوسيع قاعدة المواهب، وتعزيز المشاركات الدولية، مؤكداً أن «طموحنا لا يقاس بعدد الميداليات في بطولة واحدة، بل بقدرتنا على صناعة أجيال متعاقبة من الأبطال، وترسيخ ألعاب القوى بوصفها إحدى الرياضات الرئيسية الداعمة لإنجازات الإمارات في البطولات القارية والعالمية والأولمبية».

واختتم بتوجيه التهنئة إلى الأبطال سعيد عمر وأروى علي وعائشة محمد، والأجهزة الفنية والإدارية، وكل من أسهم في تحقيق هذا النجاح، مؤكداً أن «ثلاث ميداليات من ثلاثة أبطال رسالة واضحة بأن ألعاب القوى الإماراتية تسير على الطريق الصحيح، وأن ما تحقق في داكار يمثل بداية لمرحلة جديدة من الإنجازات التي تليق باسم دولة الإمارات ومكانتها الرياضية».

وعلى صعيد المنافسات، يختتم منتخبنا الوطني للقوس والسهم، الذي يضم خليفة الكعبي وهدى آل علي، مشاركته مساء اليوم بمواجهة نظيره المصري ضمن منافسات الفرق المختلطة، فيما يختتم سلطان الحمادي مشاركته في منافسات الدراجات الهوائية بخوض سباق الفردي ضد الساعة لمسافة 8.5 كم.

كما يستهل معاذ وائل، لاعب منتخبنا الوطني للملاكمة، مشاركته اليوم في منافسات وزن 70 كغ، بمواجهة الغاني روبرت أمارتي ضمن الدور ربع النهائي.