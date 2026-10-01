جوجيتسو الإمارات يتسيّد «آسياد اليابان 2026» بثلاث ذهبيات وفضيتين

تسيّدت الإمارات منافسات الجوجيتسو بإحرازها ثلاث ميداليات ذهبية وفضيتين، في دورة الألعاب الآسيوية العشرين المقامة في آيتشي-ناغويا باليابان، الخميس.

وفي منصة عربية خالصة في وزن تحت 62 كلغ، أحرز الإماراتي خالد الشحي الميدالية الذهبية، بعدما تفوق على مواطنه عمر السويدي، الذي اكتفى بالفضية.

وكانت الميداليتان البرونزيتان من نصيب السعوديين خالد علي حباب، الفائز على القيرغيزستاني تاعلايبيك بايشيف، وعبدالملك المرضي، الذي تفوق على الكازاخستاني عبدالله باتيربيك.

وفي وزن تحت 48 كلغ للسيدات، وفي نهائي إماراتي خالص، أحرزت بلقيس عبدالله المعدن الأصفر بفوزها على العنود الحربي.