معاذ وائل يحرز برونزية الملاكمة في أولمبياد الشباب "داكار 2026"

أحرز لاعب منتخب الإمارات الوطني للملاكمة معاذ وائل، الميدالية البرونزية في منافسات وزن 70 كجم، ضمن دورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026"، ليرفع رصيد الدولة إلى 5 ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزيتين.

وجاء تتويج وائل بالميدالية البرونزية عقب بلوغه الدور نصف النهائي، حيث خسر أمام البريطاني مايكل موغان، ليختتم مشاركته باعتلاء منصة التتويج.

وكان لاعب منتخب الإمارات قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على الغاني روبرت أمارتي في الدور ربع النهائي، ليضيف برونزية الملاكمة إلى حصيلة الدولة في الدورة، التي تضم ذهبية ريان ملحان في الريشة الطائرة، وذهبية سعيد عمر في سباق 400 متر، وفضية أروى علي في سباق 100 متر، وبرونزية عائشة محمد في سباق 400 متر.

وفي إنجاز آخر، أحرزت فارسة منتخب الإمارات علياء المهيري ذهبية الفرق القارية مع فريق آسيا، ضمن مسابقة الاتحاد الدولي للفروسية التي أقيمت على هامش الدورة، وهي مسابقة مستقلة عن برنامج الميداليات الرسمية لدورة الألعاب الأولمبية للشباب.