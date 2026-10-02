منتخب الإمارات للجوجيتسو يتقلّد 3 ميداليات جديدة في دورة الألعاب الآسيوية 2026

تقلّد منتخب الإمارات للجوجيتسو، اليوم الجمعة، ثلاث ميداليات جديدة (ذهبيتين وبرونزية)، في دورة الألعاب الآسيوية "آيتشي–ناغويا 2026"، ليرفع رصيده إلى ثماني ميداليات (5 ذهبيات، وفضيتين، وبرونزية واحدة).

وجاءت الميداليتان الذهبيتان في اليوم الثاني للمنافسات عن طريق البطل مهدي العولقي في منافسات وزن 77 كغم، والبطلة أسماء الحوسني في منافسات السيدات لوزن 52 كغم، فيما أحرز عمار الحوسني الميدالية البرونزية في منافسات وزن 94 كغم.