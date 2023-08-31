الحتاوي مراقباً لمباريات تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً

كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المراقب الدولي الدكتور محمد الحتاوي بمراقبة مباريات «المجموعة العاشرة»، ضمن تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 المقامة من الرابع إلى 12 سبتمبر المقبل في مدينة أبها السعودية، حيث تضم المجموعة العاشرة السعودية حامل اللقب (البلد المستضيف) ولبنان وكمبوديا ومنغوليا. ويشارك في تصفيات هذه النسخة السادسة 43 منتخباً، وجرى تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 11 مجموعة بحيث تضم 10 مجموعات أربعة منتخبات، في حين تتضمن المجموعة الأخيرة ثلاثة منتخبات.

وتقام منافسات التصفيات بنظام الدوري المجزأ بالتجمع من جولة واحدة، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم إلى منتخب قطر المضيف. وكان الحتاوي أخيراً مراقباً لمباريات «خليجي 25» التي أقيمت في البصرة بين السادس و19 يناير 2023 بمشاركة ثمانية منتخبات، وانتهت بتتويج العراق بطلاً لهذه النسخة.