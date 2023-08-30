الوصل يكشر عن أنيابه ويعلن التحدي في الدوري

نجح فريقا الوحدة والوصل في الخروج من الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين بأفضل نتيجة ممكنة، عندما عاد الوحدة إلى البطولة وتجنب الخسارة الثانية وفاز على الجزيرة في عقر داره، بينما كرر الوصل سيناريو الموسم الماضي وأسقط بطل الثلاثية في عقر داره.

وحافظ حامل اللقب شباب الأهلي على صدارته للبطولة بفوز مهم على خورفكان ليواصل انتصاراته المستمرة من العام الماضي، كما نجح العين في ملاحقة شباب الأهلي بتحقيق الانتصار الثاني، وكان على حساب حتا الصاعد حديثاً.

ولكن يبقى الانتصاران المهمان للوحدة والوصل الأبرز، خصوصاً الأخير الذي عاد من الشارقة بفوز مهم وبفريق وجمهور قوي، وأيضاً عودة للموهوب عموري الذي حل بديلاً في الشوط الثاني على أمل أن يستعيد تألقه السابق.

غلبت الأجواء الحارة والرطوبة المرتفعة على الجولة الثانية أيضاً وتأثرت كل الفرق، لتظهر المباريات بمستوى فني متوسط، ولم تظهر سوى محاولات الفرق في مجاراة الأوضاع ومحاولة الخروج من مأزق أول جولتين أقيمتا في شهر أغسطس الحار.

الفريق الأكثر غرابة في البطولة خلال أول جولتين هو النصر، الذي تعرض لخسارتين متتاليتين ليبقى في آخر الترتيب، رغم فترة الإعداد القوية، والأسماء الكبيرة التي تعاقد معها وتواجدت في الفريق، إلا أن النصر مازال يعاني على الجانب الدفاعي وخسر برباعية أمام بني ياس.

الأسطورة إنييستا كان له نصيب من الجولة الثانية، فخطف الأجواء مع انطلاقته الرسميه مع «الصقور» في يوم تقديمه للجمهور، حيث صنع هدفاً وسجل آخر، وكان قريباً من قيادة فريقه إلى فوز على عجمان، كما شهدت الجولة أول نتيجة سلبية بتعادل البطائح مع كلباء.

وطرحت «الإمارات اليوم» سؤالاً عن الجولة الثانية على موقع منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «شاركنا الرأي.. ما سبب خسارة بطل الثلاثية فريق الشارقة أمام الوصل بختام الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين؟ وتم رصد أربع إجابات هي: خطة المدرب، قوة الوصل، دكة البدلاء، غياب المهاجم الجيد.

وخلال التصويت الذي صوت فيه 93 مشاركاً، اختار الجمهور قوة الوصل بنسبة 45.2٪ ثم غياب المهاجم الجيد في الشارقة 29.8٪، ثم خطة المدرب الروماني كوزمين 22.6٪، وأخيراً دكة بدلاء الشارقة بنسبة 2.4٪.

وأكد المحلل الفني خالد عبيد، أن الجولة الثانية بدأت بالإثارة من جانب فريقي الإمارات وعجمان، وشهدت أهدافاً رائعة والنتيجة عادلة للفريقين، بينما افتقد الجزيرة ما قدمه في الجولة الأولى ليظل مثل الموسم الماضي يقدم مباراة رائعة ثم يسقط في التالية. وقال خالد عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «مباراة النصر كانت غريبة من فريق كان ينافس على الهبوط الموسم الماضي.. بداية غير متوقعة، واستقبل سبعة أهداف في مباراتين، ليؤكد أن هناك أزمة في خط الدفاع، ويجب تدارك الموقف سريعاً حتى لا تتكرر مأساة الموسم الماضي. البطائح وكلباء نتيجة سلبية، ولم يقدم أي فريق ما يستحق عليه الفوز».

وأكد أن الوصل قدم مباراة كبيرة ونجح في الفوز على الشارقة الذي لايزال يفتقد المهاجم الجيد، بينما أرسل الوصل رسالة أنه قد يكون من المنافسين على اللقب هذا الموسم إذا استمر بهذا الأداء الرائع، وقد ينافس بقوة شباب الأهلي الذي حقق الفوز الثاني، وكان الأفضل في الشوط الأول أمام خورفكان، فنجح في تحقيق نتيجة إيجابية.

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