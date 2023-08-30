كأس المحترفين ينطلق اليوم بـ 3 مباريات

تنطلق اليوم مباريات بطولة كأس المحترفين في كرة القدم «مصرف أبوظبي الإسلامي» التي يحمل لقبها فريق الشارقة بعد فوزه على العين 2-1 في المباراة النهائية.

وطبقاً لنظام البطولة، يتأهل فريق الشارقة بطل المسابقة، وشباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين، إلى الدور ربع النهائي مباشرة.

ويفتتح اليوم، الدور الأول الذي يقام بنظام خروج المغلوب من مباراتي الذهاب والإياب، بإقامة ثلاث مباريات تجمع الوحدة مع الإمارات، والبطائح مع العين، وعجمان مع النصر، وتستكمل الجولة غداً بمواجهات الوصل مع حتا، وبني ياس مع الجزيرة، وخورفكان مع اتحاد كلباء.

وتعد البطولة فرصة مثالية لعدد من المدربين من أجل تجهيز اللاعبين وإعطاء الفرصة للاعبين البدلاء، وهو ما يدفع الفرق لمحاولة الفوز في هذه المرحلة، من أجل تكملة مشوار البطولة.

وخلال مباريات اليوم تبحث الفرق عن مواصلة الإعداد واختبار اللاعبين الأجانب قبل غلق باب الانتقالات، بينما ستكون فرصة لفرق أخرى، من أجل تحقيق الفوز الأول في الموسم، مثل فريق النصر الذي خسر أول مباراتين، ويحل ضيفاً على عجمان الذي لم ينجح أيضاً في تحقيق أي فوز حتى الآن، بعد أن خسر مباراة أمام شباب الأهلي وتعادل مع الإمارات.

وفي العاصمة أبوظبي يستضيف فريق الوحدة المنتشي بالفوز على الجزيرة، فريق الإمارات في مباراة يبحث فيها الأخير عن تحقيق أول نتيجة إيجابية في الموسم، ونجح الوحدة في جمع ثلاث نقاط من مباراتين، بينما حصد الإمارات نقطة واحدة بالتعادل مع عجمان، والخسارة أمام الوصل.

المباراة الثانية يحل فيها العين ضيفاً على البطائح الذي يقدم مستوى متميزاً حتى الآن في بطولة الدوري، بالفوز على الوحدة والتعادل مع اتحاد كلباء، بينما جنى العين العلامة الكاملة في الدوري بالفوز في مباراتين.

وآخر اللقاءات سيجمع فريقي عجمان صاحب الأرض مع النصر الذي يعيش فترة صعبة بالخسارة في مباراتين وتلقي سبعة أهداف، وتذيل جدول الترتيب، وهو بحاجة إلى نتيجة إيجابية للعودة إلى الطريق الصحيح.

مباريات الذهاب في الدور الأول:

- اليوم

الوحدة - الإمارات 18:00

البطائح - العين 18:00

عجمان - النصر 20:30

- غداً

الوصل - حتا 18:00

بني ياس - الجزيرة 20:30

خورفكان - اتحاد كلباء 20:30

نظام البطولة

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