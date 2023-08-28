لابا يضرب أرقام العويس.. ويصعد ثالثاً في ترتيب هدافي العين

عزّز مهاجم العين، التوغولي لابا كودجو من أرقامه على صعيد أفضل هدافي «الزعيم» على مدار تاريخه، بعد تسجيله هدفي فريقه في شباك حتا، خلال المباراة التي جرت أول من أمس، ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين. وصعد لابا إلى المركز الثالث على لائحة أفضل 10 مهاجمين في تاريخ العين، بعد أن تفوق على أسطورة العين السابق، ماجد العويس، بفضل هدفي حتا ليرفع سجله التهديفي إلى 88 هدفاً، بينما بقي العويس عند 86 هدفاً.

وبات المهاجم التوغولي بحاجة إلى سبعة أهداف فقط، ليُعادل رقم الغاني أسامواه جيان الذي يملك 95 هدفاً، في حين مازال أحمد عبدالله يُغرد في الصدارة برصيد 122 هدفاً. وخاض لابا 91 مباراة في الدوري بقميص العين، خلال أربعة مواسم، سجل 88 هدفاً، و20 تمريرة حاسمة.

وكان مهاجم العين غاب عن التسجيل في الجولة الأولى في مباراة بني ياس حين فاز العين 3-2، ليعود بقوة أمام حتا، وسجل ثنائية هي الـ12 له في الدوري، كما سجل هدفاً ثالثاً ألغاه (الفار) بداعي التسلل.

وسيطرة حالة من الارتياح على الجهاز الفني للعين، بقيادة الهولندي ألفريد شرودر، بعد الفوز الثاني على التوالي. وقال شرودر في تصريح صحافي: «سعيد بالمكاسب التي خرجنا بها من مباراة حتا وفي مقدمتها النقاط الثلاث، هناك هدف تم إلغاؤه بداعي التسلل والهدف أرى أنه سليم، كما كانت لنا ضربة جزاء في الشوط الأول لم تُحتسب».

وأضاف مدرب العين: «حسمنا النتيجة من الشوط الأول، واستطعنا أن نُحافظ على تركيزنا في الحصة الثانية، وتماسكنا في الأوقات التي كان يضغط فيها حتا لتقليص النتيجة، وكان من المهم ألا نستقبل أي أهداف». وطمأن شرودر جماهير العين على الحالة الصحية للظهير الأيسر إريك، وقال: «إصابة إريك بشد عضلي وهي ليست إصابة يُمكن القلق بشأنها، أما بخصوص ماتياس، فهو عائد من إصابة طويلة قاربت الأشهر الثلاثة، ويجب أن نصبر عليه».

• لابا رفع رصيده التهديفي مع العين إلى 88 هدفاً، مقابل 95 لأسامواه جيان، بينما لاتزال الصدارة لأحمد عبدالله بـ122 هدفاً.

ماركوف: العين فاز بسبب «جودة لاعبيه»

قال مدرب حتا الصربي ماركوف، إن «نتيجة المباراة انحازت إلى العين الذي يملك فريقاً هو الأعلى في القيمة السوقية»، وتابع في المؤتمر الصحافي: «الأهداف التي سجلها العين لم تكن مفاجأة لي، لقد حسمتها جودة لاعبيه».

وأشار إلى أن «لاعبي حتا يُشكرون على أدائهم للمباراة الثانية على التوالي، الجميع قدم أفضل ما لديه، لايزال أمامهم الكثير، وهم يتطوّرون من تدريب لآخر».