«الإعصار» يفاجئ «السماوي» ويحتفل بأول انتصار

حقق حتا انتصاره الأول في دوري المحترفين هذا الموسم، بعدما خطف فوزاً قاتلاً من مضيفه بني ياس بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس، على استاد بني ياس في الشامخة ضمن الجولة الرابعة، ليحصد «الإعصار» أول ثلاث نقاط في مشواره في البطولة، بينما واصل «السماوي» نتائجه السلبية وبقي دون رصيد.

وشهدت المباراة أداء متقارباً بين الفريقين، مع أفضلية نسبية لحتا في بعض فترات اللقاء، بعدما نجح لاعبوه في التعامل مع محاولات بني ياس الذي بحث عن هدف يمنحه أفضلية ويعيده إلى أجواء المنافسة، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت عن هجماته.

وفي المقابل، ظهر حتا أكثر تنظيماً في التعامل مع مجريات اللعب، وحاول استغلال المساحات والاعتماد على سرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم، من دون أن يتمكن أي من الفريقين من تغيير النتيجة خلال الوقت الأصلي، لتتجه المباراة إلى دقائقها الأخيرة وسط ضغط متزايد بحثاً عن هدف الحسم.

وبينما كانت المباراة تقترب من النهاية، نجح حتا في توجيه الضربة الأخيرة، وسجل أيمن رشوق هدفاً قاتلاً منح «الإعصار» انتصاراً ثميناً وثلاث نقاط غالية، بعدما صمد أمام محاولات مضيفه وحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وافتتح حتا انتصاراته بهذا الفوز مع عودته إلى دوري المحترفين، بعدما عانى الفريق في بداية مشواره في البطولة، بينما زادت الخسارة معاناة بني ياس الذي لم يتمكن من حصد أي نقطة حتى الآن، ليصبح مطالباً بتصحيح مساره سريعاً في الجولات المقبلة، وسط الحاجة إلى تحسين الفاعلية الهجومية، واستعادة التوازن الدفاعي.