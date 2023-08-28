شباب الأهلي يتخطى خورفكان ويحافظ على صدارة الدوري

واصل شباب الأهلي سلسلة انتصاراته في دوري أدنوك للمحترفين وحقق فوزه الثاني توالياً على حساب ضيفه خورفكان، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن الجولة الثانية، ليحافظ بذلك على صدارة الدوري.

وحسم «الفرسان» الأمور في الشوط الأول بتسجيل هدفي الفوز اللذين جاءا عن طريق، مؤنس دبور (26)، ويوسف جابر (37)، بينما سجل هدف خورفكان ليونسو (90+7).

ودخل شباب الأهلي المواجهة بنية هجومية واضحة، فضغط على ضيفه خورفكان، وضاعت الفرصة الأولى من جانب مؤنس دبور الذي سدد كرة من مسافة قريبة مرت بجوار القائم الأيسر (5).

واضطر الحكم عمر آل علي إلى الاستعانة بتقنية الفيديو للتأكد من وجود ضربة جزاء لمصلحة شباب الأهلي بعد سقوط حارب عبدالله الذي كان في طريقه للانفراد بالمرمى، من قبل مدافع خورفكان رافائيل أنتونيو، ولكن الحكم بعدها أشار باستمرار اللعب.

وتمكن «الفرسان» بعد ذلك من كسر الجمود الدفاعي لخورفكان، حين قاد جيسوس هجمة من منتصف الملعب ليمرر الكرة إلى حارب عبدالله في الجهة اليمنى ليوزعها مثالية على رأس مؤنس دبور، وأودعها برأسه داخل شباك الحارس أحمد حمدان.

وتسهلت الأمور أكثر على أصحاب الأرض، حين تمكن المدافع يوسف جابر من وضع الهدف الثاني من ضربة رأسية بعد هفوة من دفاع خورفكان، ليضع الكرة على يسار الحارس.

وتمكن خورفكان من تسجيل هدف تقليص الفارق بعد كرة سقطت من الحارس ماجد ناصر، ليُكملها لورانسي داخل الشباك، ولكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي وجود خطأ دافيد روي بحق حارس شباب الأهلي (40).

وتبددت الأوضاع في الشوط الثاني، وظهر خورفكان بصورة أفضل مما كان عليه في الشوط الأول، وضغط خلال الدقائق الـ10 الأولى، وضاعت عليه فرصة تقليص الفارق عبر ضربة رأسية من سعيد أحمد، لتعلو العارضة بقليل.

وحاول شباب الأهلي إثبات حضوره في اللقاء وسدد جيسوس كرة من خارج الصندوق لكنها علت العارضة بقليل.

وعادت خطورة خورفكان لتظهر مجدداً على مرمى أصحاب الأرض عن طريق تياغو دي ليونكو، من ضربة رأس وضعها في مكان صعب، لكن الحارس ماجد ناصر كان حاضراً في الموعد (67).

وتمكن خورفكان في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من أن يسجل هدفاً عن طريق تياغو ليونسو، مستقبلاً عرضية محمد عوض ليحوّلها إلى داخل المرمى في غياب واضح للدفاع.