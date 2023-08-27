هزم خورفكان بهدفين.. شباب الأهلي يعود للتألق المحلي بعد الخروج الآسيوي

واصل شباب الأهلي، سلسلة انتصاراته في دوري أدنوك للمحترفين وحقق فوزه الثاني تواليا على حساب ضيفه خورفكان، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على أرض ملعب استاد راشد، ضمن الجولة الثانية من المسابقة.

وحسم "فرسان دبي"، الأمور في الشوط الأول، بتسجيله هدفي الفوز، واللذان جاءً عن طريق، مؤنس دبور،"26"، ويوسف جابر، "37"، بينما سجل هدف خورفكان تياغو ليونسو "90+7"

ودخل شباب الأهلي المواجهة بنية هجومية كانت واضحة، فضغط بصورة واضحة على ضيفه خورفكان، وضاعت الفرصة الأولى من جانب مؤنس دبور، والذي سدد كرة من مسافة قريبة مرت بجوار القائم الايسر "5".

واضطر الحكم عمر آل علي الاستعانة بتقنية الفيديو للتأكد من وجود ضربة جزاء لمصلحة شباب الأهلي بعد سقوط لاعبه حارب عبد الله، الذي كان في طريقه للانفراد بالمرمى، من قبل مدافع خورفكان رافائيل انتونيو، ولكن الحكم بعدها أشار باستمرار اللعب.

وتمكن "فرسان دبي" بعد ذلك من كسر الجمود الدفاعي لرجال المدرب عبد العزيز العنبري، حينما قاد ايجور جيسوس هجمة من منتصف الملعب ليمرر الكرة إلى حارب عبدالله في جهة اليمنى ليوزعها مثالية على رأس مؤنس دبور، وأودعها برأسه داخل شباك الحارس أحمد حمدان.

وتسهلت الأمور أكثر على أصحاب الأرض، حينما تمكن المدافع يوسف جابر من أن يضع الهدف الثاني من ضربة رأس بعد هفوة من دفاع خورفكان ليضع الكرة على يسار الحارس.

وتمكن خورفكان من تسجيل هدف تقليص الفارق بعد كرة سقطت من الحارس ماجد ناصر ليُكملها لورانسي داخل الشباك، ولكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي وجود خطأ دافيد روي في حق حارس شباب الأهلي "40"

وتبددت الأوضاع في الشوط الثاني، فظهر خورفكان بصورة أفضل عما كان عليه سابقه، وضغط خلال الدقائق الـ10 الأولى وضاعت عليه فرصة تقليص الفارق عبر ضربة رأس سعيد أحمد، لتعلو العارضة بقليل.

وحاول شباب الأهلي اثبات حضوره في اللقاء فسدد جيسوس كرة من خارج الصندوق لكنها علت العارضة بقليل.

وعادت خطورة خورفكان لتظهر مجددا على مرمى أصحاب الأرض عن طريق تياغو دي ليونكو، من ضربة رأس وضعها في مكان صعب، لكن الحارس ماجد ناصر كان حاضرا في الموعد"67".

وتمكن خورفكان في الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع أن يُسجل هدفا عن طريق تياغو ليونسو، مستقبلاً عرضية محمد عوض ليحولها داخل المرمى في غياب واضح للدفاع