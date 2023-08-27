بني ياس يستعيد توازنه على حساب النصر

استعاد فريق بني ياس طريق الانتصارات سريعاً بفوزه الكبير على ضيفه النصر بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على استاد الشامخة، ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليعوّض بذلك خسارته في الجولة الأولى حين سقط أمام العين 2-3، ويضع النقطة الثالثة في رصيده. وفي المقابل دقت الخسارة ناقوس الخطر المبكر لـ«العميد» الذي تلقى الخسارة الثانية على التوالي.

ولم يحتج بني ياس لكثير من الوقت لقص شريط أهداف المواجهة، إذ كانت 13 دقيقة كافية للوصول إلى الشباك حينما تلقى تاولانت سيفيري كرة خلف دفاع فريق النصر كسر بها مصيدة التسلل، وسدد بعدها كرة قوية حاول المدافع جلوبر ليما، إبعادها برأسه لكنها وجدت طريقها للمرمى.

ونجح أصحاب الأرض في العودة بالنتيجة سريعاً وتحديداً بعد ثلاث دقائق فقط، إذ سدد ميديروس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لم ينجح الحارس فهد الظنحاني في الإمساك بها، لتجد المهاجم الكولومبي كيفين أغوديلو الذي وضعها بكل سهولة في الشباك في الدقيقة 15.

ومنح الهدف النصر دفعة معنوية كبيرة، إذ واصل شن هجماته وهو ما أثمر تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 17 حين مرّر عادل تاعرابت كرة بينية وضعت ميديروس في مواجهة فهد الظنحاني ليسددها بقدمه اليسرى بطريقة رائعة.

ولم يهنأ «العميد» بتقدمه كثيراً، حيث نجح بني ياس في تسجيل التعادل في الدقيقة 20 بواسطة يوسف نياكيته من تسديدة قوية من داخل الجزاء، وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول، وعاد اللاعب ذاته مع مطلع الشوط الثاني وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 54، بعد أن كسر مصيدة التسلل وسدد كرة قوية من خارج الجزاء استقرت في شباك الحارس أحمد شامبيه.

وضاعف الهدف من عزيمة أصحاب الأرض في تحقيق الفوز الأول في الموسم، حيث واصلوا المحاولات الهجومية، ما أثمر تسجيل الهدف الرابع والأخير بواسطة اللاعب الأرجنتيني سواريز، مستفيداً من متابعة تسديدة زميله فرانسيسكو جيرالدس ووضعها في الشباك بكل سهولة.