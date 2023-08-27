مواجهة البطائح وكلباء تُسجل أول نتيجة سلبية في الدوري

خيم التعادل السلبي على مواجهة البطائح مع ضيفه كلباء في اللقاء الذي جمعهما، أمس، ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين. وجاءت المباراة أقل مما كان متوقعاً من الطرفين، وجاء الأداء في الشوط الأول ضعيفاً، وانحصر اللعب في وسط الميدان، في حين كان البطائح الأخطر والأكثر وصولاً إلى المرمى، ليكتفي كلباء بالدفاع عن مرماه معتمداً على الهجمات المرتدة.

وجاءت الفرصة الأولى في المباراة لمصلحة كلباء عن طريق مهدي قائدي الذي توغل من جهة اليسار وراوغ أكثر من لاعب، وأنقذها حارس البطائح في الأخير.

وفي الوقت الذي توقع فيه الجميع أن يرتفع نسق المباراة بعد تلك الهجمة، إلا أن اللعب عائد ليكون معظم الوقت في نصف الملعب.

وكاد أناتول يحمل الفرحة لجماهير البطائح، إذ تلقى كرة عرضية من جاساما، والمرمى مفتوح على مصراعيه، لكنه وضع الكرة بغرابة شديدة إلى جوار القائم الأيمن (37).

وأظهر البطائح نوايا هجومية صادقة في الشوط الثاني وسجل أناتول هدفاً ألغته «الفار» بداعي التسلل، ومن بعدها توغل سيكو بابا من جهة اليمين، ووزع كرة عرضية أبعدها الدفاع قبل أناتول.

وحاول كلباء تهديد مرمى أصحاب الأرض من خلال فرصة واحدة تهيأت أمام لياندرو، ولعبها برأسه فوق العارضة.