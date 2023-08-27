شباب الأهلي يطلب الفوز الثامن أمام خورفكان

يسعى شباب الأهلي لتضميد جراحه «الآسيوية»، وذلك عندما يواجه خورفكان، الساعة السادسة مساء اليوم على استاد راشد في دبي، في ختام المرحلة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين. وكان شباب الأهلي حقق فوزاً كبيراً بالثلاثة على عجمان في الجولة الأولى، لكنه تعثر آسيوياً، وودع من الدور التمهيدي بعد الخسارة من النصر السعودي الثلاثاء الماضي.

ويتجه تركيز «الفرسان» الأكبر نحو الحفاظ على درع الدوري، في ظل منافسة قوية من بقية المرشحين. وكان شباب الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام عجمان وفاز خارج ملعبه، رغم أن الفريق خاض اللقاء لأكثر من 75 دقيقة بـ10 لاعبين بعد طرد مدافعه الصربي، بوجدان بلانيتش، لكن بطاقته الحمراء تم الغاؤها بعد ذلك ليُصبح جاهزاً للظهور أمام خورفكان الليلة.

وتميل الأرقام لمصلحة شباب الأهلي، الذي التقى خورفكان في ثماني مناسبات في الدوري، تمكن من تحقيق الفوز في سبع منها وتعادل في مباراة واحدة كانت في ذهاب موسم 2020-2021، حين تعادلا 2/2، في حين فاز في الموسم الماضي، بمباراتي الذهاب والعودة بنتيجة (3/1 و1/0).

في المقابل، يدخل خورفكان المواجهة وهو منتش من فوزه الافتتاحي على حتا بهدفين مقابل هدف.

ورغم أن خورفكان لم يقدم أفضل ما لديه في تلك المواجهة، فإن الفريق استطاع أن يخرج بالأهم وهو النقاط الثلاث، ليبتعد عن الضغوط السلبية. ويأمل مدرب خورفكان عبدالعزيز العنبري، أن يعود ولو بنقطة على الأقل أمام فريق متمرس وصعب مثل شباب الأهلي. ويملك خورفكان مجموعة جيدة من اللاعبين أصحاب الخبرات، القادرين على إحداث الفارق في أي لحظة لفريقهم.