بني ياس يستعيد توازنه على حساب النصر في "حفلة الأهداف"

استعاد فريق بني ياس طريق الانتصارات سريعاً بفوزه الكبير على ضيفه النصر بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس على استاد "الشامخة" ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليعوض بذلك خسارته في الجولة الأولى حينما سقط أمام العين 2-3، ليضع بذلك النقطة الثالثة في رصيده، وفي المقابل دقت الخسارة ناقوس الخطر المبكر لـ"العميد" الذي تلقى الخسارة الثانية على التوالي.

ولم يحتاج فريق بني ياس للكثير من الوقت لقص شريط أهداف المواجهة، إذ كانت 13 دقيقة كافية للوصول للشباك حينما تلقى الألباني تاولانت سيفيري كرة خلف دفاع فريق النصر كسر بها مصيدة التسلل وسدد بعدها كرة قوية حاول المدافع جلوبر ليما ابعادها برأسه لكنها وجدت طريقها لمرمى.

ونجح أصحاب الأرض في العودة بالنتيجة سريعاً وتحديداً بعد 3 دقائق فقط، إذ سدد إيوري ميديروس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لم ينجح الحارس فهد الظنحاني في الإمساك بها من أول مرة لها لتجد المهاجم الكولومبي كيفين أغوديلو الذي وضعها بدورها بكل سهولة في الشباك في الدقيقة 15.

ومنح الهدف فريق النصر دفعة معنوية كبيرة اذ واصل شن هجماته وهو ما أثمر عن تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 17 حينما مرر عادل تعرابت كرة بينية وضعت البرتغالي يوري ميديروس في مواجهة الحارس فهد الظنحاني ليسددها بقدمه اليسرى بطريقة رائعة.

ولم يهنأ لاعبو "العميد" بتقدمهم كثيراً، إذ نجح بني ياس تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 20 بواسطة الهداف الفرنسي يوسف نياكيته من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول، وعاد اللاعب ذاته مع مطلع الشوط الثاني وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 54 بعد ان كسر مصيدة التسلل وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس أحمد شامبيه.

وضاعف الهدف من عزيمة أصحاب الأرض في تحقيق الفوز الأول في الموسم، إذ واصلوا المحاولات الهجومية وهو ما أثمر كذلك في تسجيل الهدف الرابع والأخير بواسطة لاعبه الأرجنتيني غاستون سواريز مستفيداً من متابعة لتسديدة زميله فرانسيسكو جيرالدس ووضعها في الشباك بكل سهولة.