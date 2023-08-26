هيام الصفار.. أول حَكَمة إماراتية تنال الشارة الدولية في كرة السلة

منح الاتحاد الدولي لكرة السلة الشارة الدولية للحكمة الإماراتية هيام الصفار، في إنجاز غير مسبوق، بعد أن نجحت الصفار في اجتياز الاختبارات سواء التي طالت الجانب البدني أو الاختبارات الفنية والتحريرية، لتصبح أول حكمة مواطنة تحصل على الشارة التي تؤهلها لإدارة المباريات في البطولات المحلية والإقليمية والدولية.

وقالت الصفار لـ«الإمارات اليوم»: «أفتخر بأن أكون أول حكمة إماراتية تحصل على الشارة الدولية في كرة السلة، في إنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم والتشجيع الكبير الذي حظيت به من قبل اتحاد اللعبة ورئيسه اللواء إسماعيل القرقاوي».

وأوضحت: «بداياتي في التحكيم جاءت بدعم من اتحاد اللعبة عام 2019، حيث خضعت لدورات على يد المراقب الدولي والسكرتير الفني للاتحاد قاسم دعدوش، ومتابعتي لاكتساب الخبرات من قبل المرافقين الدوليين حسين البلوشي وداوود التميمي، قبل أن يتم منحي في 2021 شارة حكم أول تدير مباريات ضمن الموسم المحلي للفئات العمرية، والانتقال لاحقاً لإدارة مباريات الرجال، ليواصل الاتحاد دعمه لي بأن أصبحت في 2022 أول حكمة مواطنة تدير مباريات البطولة العربية لمنتخبات الرجال، ومن ثم ترشيحي أخيراً لشرف الحصول على الشارة الدولية الممنوحة من الاتحاد الدولي للعبة، والدخول في اختبارات الشارة التي اعتمدت فيها على الخبرات المكتسبة التي منحتني القدرة على اجتيازها سواء الامتحانات النظرية التي جاءت صعبة للغاية، والاختبارات البدنية».

وشكلت النسخة 24 من البطولة العربية لكرة السلة التي أقيمت في دبي عام 2022 نقطة تحول مهمة في مشوار هيام الصفار، حيث اختارتها وقتها اللجنة التحكيمية ضمن الطاقم التحكيمي الذي أدار نهائي المسابقة.

وعن طموحاتها المستقبلية، اختتمت الصفار بقولها: «سعادتي كبيرة بتحقيق أول الأهداف التي وضعتها في مسيرتي بعالم كرة السلة، وأسعى حالياً لاكتساب مزيد من الخبرات في هذا المجال نحو الارتقاء إلى مستويات متقدمة تؤهلني للتمثيل المشرف للصافرة والتحكيم الإماراتي في كبرى المحافل الدولية والعالمية».

• تدرجت في التحكيم من مباريات الفئات العمرية سنة 2021 إلى إدارة مباريات في البطولة العربية.