جياد الإمارات تطارد ألقاب اليوم الختامي في مهرجان «إيبور يورك» البريطاني

يشهد اليوم الختامي من مهرجان «إيبور يورك» البريطاني العريق، مشاركة 10 من خيرة الجياد الإماراتية، للمنافسة على ستة ألقاب من أصل سبعة أشواط تمثل سباقات اليوم. وتنافس خيول الإمارات، في الشوط الافتتاحي «سترينسال ستيكس» لخيول الفئة الثالثة، من خلال «الدراما» المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

ويحمل الشوط الثاني «ميتروس هانديكاب» لخيول فئة «التكافؤ»، مشاركة إماراتية ممثلة بـ«غولدن موف» المملوك للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم.

وتواصل الإثارة طريقها نحو الشوط الثالث والرئيس «سيتي أوف يورك ستيكس» لخيول الفئة الثانية، وينافس فيها «السهيل» المملوك لـ«غودولفين»، و«متسابق» المملوك لـ«شادويل».

ويسجل الشوطان الرابع والخامس المخصصان لخيول فئة «التكافؤ»، مشاركة إماراتية بارزة، وسط طموحات لكل من «ريل دريم» لسعيد سهيل، و«ليف يور دريم» المملوك لـ«غودولفين» للمنافسة على لقب «إيبور هانديكاب» الذي يجري في رابع أشواط اليوم الختامي، متبوعاً بمشاركة «سمرقند» لحمد راشد بن غدير، و«إحراز» المملوك لـ«شادويل» للمنافسة على لقب خامس الأشواط «كونستينتين هانديكاب».

ويسدل الستار عن المشاركات الإماراتية، في الشوط السابع الختامي «فاينال هانديكاب» لخيول فئة «التكافؤ»، وتعول فيها الآمال على كل من «غازي» المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«لويال تاتش» لجابر عبدالله.